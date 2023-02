M’illumino di meno

M’illumino di meno: la Asl Gallura aderisce all’iniziativa dedicata al risparmio energetico. La sera del 16 febbraio si spegneranno le luci degli uffici amministrativi di Olbia.

Nell’agenda della Asl nuove azioni per l’efficientamento energetico. M’illumino di meno.

Luci spente negli uffici per trenta minuti come segno di attenzione al tema del risparmio energetico.

E, in agenda, anche diversi progetti di efficientamento, per migliorare la sostenibiltà ambientale delle strutture sanitarie.

advertisement

La Asl Gallura aderisce a “M’illumino di meno”, evento promosso da Rai Radio2 con Caterpillar.

Da quest’anno coincide con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Il 16 febbraio le luci della sede amministrativa di via Bazzoni-Sircana a Olbia si spegneranno simbolicamente dalle 19.00 alle 19.30.

Un’iniziativa che si aggiunge a quella avviata di recente dall’Area Tecnica dell’Azienda Sanitaria.

Disposta la disattivazione dell’impianto di illuminazione installato nell’area adiacente all’edificio sede della Asl.

Sono inoltre stati attivati nel parcheggio riservato ai dipendenti aziendali ed in quello dell’ospedale Giovanni Paolo II anche i punti di ricarica per quattro auto ibride.

Il tema coinvolge gli enti pubblici non solo come portatori di buone prassi, ma come organismi impegnati concretamente nel contenimento delle spese energetiche.

«M’illumino di meno è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità del pianeta e merita di essere sposata.

Lo spegnimento degli impianti – aggiunge il Direttore Generale – è un gesto simbolico che ci invita a riflettere.

Le Asl, con i loro ospedali sono tra le aziende più energivore.

Questo ci deve spingere a impegni concreti verso la sostenibilità.

Nei prossimi mesi fisseremo all’interno dei nostri atti amministrativi una serie di priorità dedicate all’efficientamento energetico degli ospedali di Olbia e Tempio Pausania.

Le proposte elaborate dall’Area Tecnica diretta da Paolo Tauro, verranno inserite nel PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di prossima approvazione.

Si prevede per gli ospedali Paolo Dettori di Tempio Pausania e Giovanni Paolo II di Olbia la sostituzione dei corpi illuminanti nelle aree di parcheggio.

Inoltre, si effettua l’aggiornamento del sistema di telecontrollo necessario per monitorare e regolare i consumi generali.

Nonché il miglioramento dell’efficienza della centrale frigorifera a servizio del “Giovanni Paolo II” con l’installazione di torri evaporative dotate di motori inverter.

Oltre agli impianti fotovoltaici già installati nelle strutture ospedaliere di Olbia, Tempio e La Maddalena, si prevede l’implementazione in altre strutture sanitarie energivore.

In agenda anche la sostituzione di serramenti in varie strutture con nuovi infissi a taglio termico.