I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un consorzio operante nel settore della logistica, per un controvalore di oltre 21 milioni di euro, in quanto beneficiario finale di fittizi contratti di appalto, stipulati con lo scopo di celare un’illecita somministrazione di manodopera, ponendo in essere una rilevante evasione dell’I.V.A. mediante ricorso a numerose società cooperative.

trl/gsl