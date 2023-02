Milano Fashion Week, “FASHION ART and MORE”

Milano Fashion Week, domenica 26 febbraio 2023. Nella prestigiosa location del Principe di Savoia si terrà la 16esima edizione di FASHION ART and MORE.

L’unico nel suo genere in quanto, in modo avvincente e singolare, pone in luce che la moda assurge al piano più raffinato dell’arte, dello spettacolo, della bellezza intesa come forma sublime della creatività, finalizzata a valorizzare l’immagine di ogni persona. Aprirà la 16a edizione dell’International Luxury Event Susy Rottonara, soprano, pianista, compositrice e ambasciatrice di cultura. Insignita di numerosi premi a livello internazionale tra cui i Global Music Awards 2019 per il suo particolare talento di esibirsi contemporaneamente come soprano e pianista.

La moda è legata indubbiamente al tema dello splendore, inteso sia in termini estetici, sia in termini di “bellezza” come tale è contenuta nell’animo umano che trasformano in opera d’arte ciò che vive allo stato grezzo. Infatti rendono il tessuto pregiato tale da valorizzare l’immagine della donna e dell’uomo, rendendola, ancor più di quanto già sia, opera artistica.

Esposizione d’Arte: Lois Rottonara ROTT, artista quotato a livello internazionale ed insignito di numerosi premi.

ROTT Arte e musica prevede l’esposizione di quadri e la presentazione della collezione di opere “Haute Art Couture”. La sfilataROTT Arte e musica prevede l’esposizione di quadri e la presentazione della collezione di opere “Haute Art Couture”.

L’evento si svolge nel corso della settimana della moda, vetrina prestigiosa per i più famosi stilisti sia del Made in Italy sia Internazionali, che consente loro di presentare le proprie collezioni in esclusiva.

Ad organizzare l’evento è la fondatrice Sabrina Spinelli Wellness for You©️ Fashion, brand manager per grandi marchi ed esperta in strategie per il business.

Si tratta di un evento quotato, che si svolge in concomitanza con le altre passerelle milanesi e che rientra tra gli appuntamenti più esclusivi e rilevanti della Fashion Week, a cui partecipano influencer, fashion blogger Buyer internazionali e le principali testate giornalistiche di settore, oltre a nomi illustri del mondo della moda e della TV.

Numerosi i brand Luxury presenti:

– Houida Baridi, Haute Couture, Dubai.

– Somayeh Yazdani, Iran

– GMG by Antonella Rapacchietta, Italy

– Vanilla Style by Emily de Souza, Italy

– Carmen Clemente, Italy

– IIS Apicio Colonna Gatti, Italy

Esposizione Brand:

– Doria 1905, handmade passion

– Miriam Tirinzoni, Luxury Bags

– La Rena by Renata kliska, Slovacchia

Official Sponsor è KVR Viraja, una consociata che è interamente controllata da KVR Companies con sede a Miami, Florida. Ha diverse attività negli Stati Uniti ed è uno dei più grandi Real Estate di proprietà individuale nel sud della Florida con oltre $ 400 milioni in attività. Infatti l’azienda, che è stata fondata oltre 15 anni fa, è famosa per la sua credibilità e visibilità, sta collaborando con la brand manager Sabrina Spinelli,con lo scopo di creare nuove alleanze negli Stati Uniti sia per i designer europei sia per i marchi associati.

L’evento sarà colmo di iniziative e progetti ed il primo sarà alle 16.30 con un cocktail di benvenuto e press day, la Mostra Arte e Designer;

Le sfilate avranno inizio per le 17:30 con la passerella di Altamoda.

Official Sponsor Make-up & Hair-Style è Al Pacino e l’Official Look Maker – CAPELLI& COMPANY PARRUCCHIERI è The Spectacle.