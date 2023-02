Micah P. Hinson, il folksinger americano per la prima volta in Sardegna / Cagliari @ Fabrik 10.03.2023

Di lui dicono che sia uno dei pochi veri folksinger rimasti in circolazione, e che la sua voce sembri venire “dai tempi di Johnny Cash e di John Denver”.

Con un nuovo disco appena pubblicato dal titolo “I Lie To You” si appresta a girare l’Italia, l’Europa e il resto del mondo e in questa prima parte di tour farà tappa – per la prima volta in assoluto – in Sardegna, il prossimo venerdì 10 marzo al Fabrik di Cagliari.

Ad accompagnarlo sul palco il polistrumentista e produttore Alessandro ‘Asso’ Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey, Mike Patton tra gli altri con cui ha collaborato) e il batterista Paolo Mongardi.

Micah P. Hinson è nato da una famiglia di cattolici integralisti nella Memphis del peccato e cresciuto nelle Abilene degli evangelisti.

Ancor prima di compiere vent’anni Micah ha già sperimentato gli effetti della musica e dei narcotici. Al suo debutto discografico del 2003 sono poi seguiti tre album di inediti e uno di cover, fino al suo lavoro più recente del 2018, “registrato in un giorno solo, da qualche parte in Texas”, con la meticolosità di uno sbandato, nella luce riverberante delle sue visioni.

All’inizio del 2020 dopo aver pubblicato dieci album acclamati dalla critica e aver costruito una solida fanbase internazionale, Micah P. Hinson ha quasi abbandonato la sua carriera musicale, ripresa poi in mano durante la pandemia, nella quale l’artista ha approfittato del tempo libero per riflettere e ricalibrarsi.

Ha 41 anni ma è come se avesse già vissuto mille vite Micah P. Hinson, di cui l’ultima ha trovato inaspettatamente nell’Italia il suo scenario.

Più precisamente in Irpinia, dove il cantautore statunitense è stato invitato da Vinicio Capossela per il suo Sponz fest lo scorso agosto.

Il contesto deve aver ispirato Hinson, che ha scelto di registrare lì – solamente in cinque giorni – il suo ultimo album, I Lie To You, dopo quattro anni passati «under the radar» come lui stesso ha scritto.

Intorno a Hinson si è formato un gruppo interessante, tra gli altri il chitarrista Alessandro «Asso» Stefana, storico collaboratore di Capossela, in veste anche di produttore dell’album (uscito per Ponderosa);

mentre al contrabbasso troviamo Greg Cohen (un passato a fianco di John Zorn). In apertura il progetto solista del sardo Maggot Madness, all’anagrafe Simone Mura, classe 1990, è stato chitarrista e batterista in svariate band garage punk isolane e un presente da one man band fantasista.

Il suo psych pop/lo-fi, le batterie estremamente sintetiche, le chitarre ronzanti, i synth spaziali e voci rarefatte e cosmiche faranno da apertura al live show di Micah P. Hinson.

Informazioni

Maggot Madness: MICAH P. HINSON + Maggot Madness Venerdì 10 Marzo 2023

Apertura porte ore 21:00

Inizio concerto ore 22:00

Biglietti: MICAH P. HINSON live | FABRIK, 10/03/2023 | Boxol – BoxofficeSardegna

FABRIK – Via Goffredo Mameli, 216 Cagliari Biglietti disponibili in tutti i punti Box Office Sardegna, possono essere acquistati anche online attraverso questo link:

Boxol – BoxofficeSardegna