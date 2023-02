Mezza Maratona del Giudicato di Oristano e Lilt Oristano corrono insieme per la lotta contro i tumori

La Mezza Maratona del Giudicato di Oristano sosterrà, dunque, la sezione provinciale della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Lo farà donando un euro per ogni iscritto alle gare competitive della nona edizione della manifestazione, in programma domenica 26 febbraio, una settimana dopo la Sartiglia.

Mezza Maratona Giudicato e Lilt Oristano insieme

In città si correranno la 21 chilometri, che si conferma tra gli appuntamenti più attesi dai fondisti sardi, e la 10 chilometri, novità assoluta a Oristano.

Completano il programma due prove non agonistiche, il fitwalking e la camminata, adatta a partecipanti di tutte le età.

Per info e iscrizioni è possibile visitare il portale web dedicato: Mezzamaratona del Giudicato di Oristano

In città si può compilare il modulo di partecipazione all’Adidas – Sport Projet, in via Tirso 113.

Un punto iscrizioni sarà inoltre presente al Villaggio Sartiglia, nello stand dell’Aniad, domenica 19 e martedì 21 febbraio.

La Mezza Maratona del Giudicato di Oristano è organizzata da Dinamica Sardegna e Marathon Club Oristano, con il sostegno del Comune di Oristano.

Main sponsor della manifestazione sono Crai e L’Orto di Eleonora. Vestis è partner sponsor