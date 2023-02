Mezza Maratona del Giudicato – Domenica in gara 750 corridori

Oltre 750 corridori provenienti da tutta la Sardegna, ma anche da Sicilia, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Lombardia e Marche. Domenica 26 febbraio saranno protagonisti delle due gare competitive della Mezza Maratona del Giudicato di Oristano – 1° Memorial Gianni Murgia, la 21 e la 10 chilometri.

La nona edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina in Comune.

advertisement

Sarà un’edizione speciale con un occhio al sociale perché sosterrà la sezione provinciale della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. A fare da contorno ci saranno inoltre una prova di fitwalking e la camminata di 4,5 chilometri, adatta a tutte le età. In totale, sono attesi a Oristano più di 1.000 tra atleti e camminatori.

Forte è il legame con la Sartiglia. Non a caso, ancora una volta partenza e arrivo della Mezza Maratona del Giudicato saranno in via Duomo, a ricordare la corsa alla stella. Il via sarà alle ore 9.30. Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina, dalle 8 alle 9 a Palazzo Arcais.

L’appuntamento, inserito nei calendari nazionali Fidal, Fispes e Fitwalking Italia, è organizzato da Dinamica Sardegna e Marathon Club Oristano, con il sostegno degli Assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Oristano, della Pro loco, della Fondazione di Sardegna e il patrocinio della Regione Sardegna e della Provincia di Oristano. Main sponsor sono Crai e L’Orto di Eleonora. Vestis è partner sponsor.

“Saranno tantissimi gli sportivi che domenica si ritroveranno a Oristano per la Mezza Maratona del Giudicato – ha dichiarato il presidente della Dinamica Sardegna Roberto Sassu. Per loro abbiamo studiato un nuovo percorso, decisamente più snello rispetto al precedente e adatto a fondisti e mezzofondisti più veloci”.

“Oristano ritrova la mezza maratona nella sua collocazione classica, subito dopo la Sartiglia – aggiunge il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna -. Dopo gli anni della pandemia e le tante restrizioni che hanno condizionato la vita di tutti, ci riprendiamo le nostre abitudini e ritroviamo le manifestazioni che più ci sono care. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una straordinaria Sartiglia che ha regalato spettacolo a decine di migliaia di spettatori e domenica prossima siamo certi che la Mezza Maratona saprà ottenere analogo successo”.

“Sono tanti gli atleti di primo livello che parteciperanno alla 21 chilometri – ha commentato il presidente provinciale della Fidal Giuseppe Stara -. Tra gli uomini spiccano Mustafa Belghiti, lombardo di origini marocchine, e Antonino Lollo, poliziotto-maratoneta siciliano ma residente in Lombardia, campione italiano di maratona nel 2021. Senza dimenticare il tre volte campione della Mezza Maratona del Giudicato Oualid Abdelkader e il ventiduenne Federico Ortu. Ci sarà poi anche l’oristanese Massimiliano Serra dei Runners”. “Tra le donne – ha concluso Stara -, voglio citare Elisabetta Orrù. Nella 10 chilometri, invece, hanno confermato la propria presenza Mario Lagana e Giuseppe Mura di Samugheo e, al femminile, Giulia Innocenti e l’oristanese dei Runners Elisa Cau”.

Per il Presidente regionale della FIDAL Sergio Lai “i 9 anni della Mezza Maratona sono 9 anni di storia di sport per una città che grazie ai suoi campioni si meriterebbe il titolo di città olimpica”.

“Il connubio tra sport e turismo a Oristano riserva sempre grandi soddisfazioni – sottolineano gli assessori comunali Antonio Franceschi e Luca Faedda -. In questi anni lo abbiamo sperimentato tante volte e siamo certi che anche questa volta la formula darà risultati positivi. Il parterre di campioni presenti, ma soprattutto l’altissimo numero di partecipanti, provenienti da tutta l’isola, ma anche dalla penisola, offre ampie garanzie di successo e questo è positivo per l’immagine e per l’economia della città”.

Per altre notizie sulla tua provincia clicca qui.