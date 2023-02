“Mattia e il nonno” di Roberto Piumini – con Ippolito Chiarello – venerdì 24 febbraio h 18.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri

La scrittura poetica e immaginifica di Roberto Piumini, uno dei più apprezzati autori di libri per l’infanzia, rivive sulla scena in “Mattia e il nonno”:

incantevole e emozionante spettacolo interpretato da Ippolito Chiarello, tratto dall’omonimo romanzo (pubblicato da Einaudi Ragazzi):

con adattamento e regia di Tonio De Nitto

musiche originali di Paolo Coletta,

costume di Lapi Lou e disegno luci di Davide Arsenio (tecnico Matteo Santese);

una coproduzione di Factory compagnia transadriatica e Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con Nasca Teatri di Terra,

in cartellone DOMANI ( venerdì 24 febbraio ) alle 18.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri;

per la rassegna di Teatro Famiglia inserita nella Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa | Musica | Danza | Circo Contemporaneo:

organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna;

con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sanluri, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura

e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

“Mattia e il nonno” di Roberto Piumini a Sanluri

Un racconto fantastico ispirato a un tema delicato e complesso come la perdita di una persona cara:

che vede protagonista un bambino di sette anni, Mattia:

in “fuga” assieme al nonno dalla camera dove la famiglia si è riunita al capezzale del vecchio signore:

in una passeggiata onirica, tra i colori della campagna e le stradine di un piccolo paese, i due affrontano mille avventure, si divertono;

condividono pensieri e ricordi, sperimentano una strana e piacevole sensazione di libertà.

“Mattia e il nonno” è una favola moderna su un rito di passaggio fondamentale, un momento ineludibile della crescita;

ma anche sul rapporto privilegiato che spesso nasce tra nonni e nipoti,dove le responsabilità dell’educazione si stemperano con l’affetto profondo e con la meraviglia davanti a una nuova vita che sboccia:

nel succedersi delle generazioni, in armonia con il ciclo della natura.

La tenerezza istintiva e il senso di protezione verso i cuccioli della specie si arricchisce di nuove sfumature nel dialogo tra chi si trova rispettivamente all’inizio e alla fine dell’esistenza:

le due età estreme si incontrano, si rivelano sorprendenti e segrete “affinità” spirituali tra gli anziani che si riconoscono nell’innocenza e nella purezza dello sguardo dei bambini e i piccoli che imparano ad apprezzare la saggezza e l’esperienza, i suggerimenti e gli insegnamenti delle persone tanto più grandi di loro.

Nello spazio del gioco e nella dimensione della narrazione, nonni e nipoti condividono istanti preziosi, perfino una sorta di “complicità” al di fuori del mondo degli adulti, con i loro molteplici impegni e i ritmi incalzanti imposti dal lavoro e dalle professioni, che lasciano poco tempo da trascorrere in compagnia dei figli.

Lo spettacolo

“Mattia e il nonno” è un piccolo capolavoro letterario firmato da Roberto Piumini, un’opera che sa parlare al cuore, divertire e commuovere, con un linguaggio adatto ai giovanissimi lettori:

sul palco Ippolito Chiarello riscopre la chiave surreale e fantastica di un viaggio che nonno e nipote compiono insieme, quasi un sogno ad ogni aperti per sfuggire alla tristezza.

Il vecchio e il bambino «si preparano al distacco», si legge nelle note di presentazione, e insieme agli spettatori, grandi e piccini, reimparano:

«a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere qualcosa;

ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare».

Il punto di vista di un fanciullo

La pièce teatrale sceglie il punto di vista di un fanciullo, la sua sensibilità e anche la sua capacità di lasciarsi trasportare dall’immaginazione per una riflessione sulla separazione e sul vuoto dell’assenza:

«in questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama».

Una storia struggente ma anche piena di grande tenerezza:

“Mattia e il nonno” «ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita».

Un racconto dolcissimo, quasi un balsamo sulle ferite dell’anima,

«che noi adulti avremmo dovuto avere la fortuna di conoscere da piccoli per imparare a recepire la separazione come questo cammino tra nonno e nipote che somiglia a un viaggio che non fa più paura».

