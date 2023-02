Manca replica all’assessora Argiolas: Accuse infondate e irragionevoli.

Manca (Presidente Consiglio comunale di Sestu) replica all’assessora Argiolas: <<Accuse infondate e irragionevoli>>.

<<Le accuse dell’assessora al verde pubblico Argiolas sull’atteggiamento del presidente del Consiglio sono infondate ed irragionevoli>>.

Così Antonio Manca respinge le accuse mosse dalla gerente alla delega dell’ambiente che ha criticato il responsabile dell’assemblea civica per <<non aver severamente censurato il gesto in aula del consigliere Serra>>.

Il capogruppo di Sestu Domani ha donato all’assessora una motosega per il continuo taglio degli alberi: <<Un gesto improvviso e impensato – spiega il numero uno dell’aula di via Scipione – con i ripetuti inviti, come certificano le videoriprese del Consiglio comunale, a porre fine all’intervento dell’esponente della minoranza. Non avevo altri mezzi, visto che ho sollecitato più volte il consigliere a interrompere la requisitoria per passare all’ordine del giorno>>.

Nessuna discolpa, quindi. Anzi. Il presidente del Consiglio comunale si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa:

<<Sorprende semmai – conclude – che questa accusa sia stata mossa da Argiolas, esponente dell’esecutivo, che dovrebbe sottoporsi ai giudizi positivi e negativi dei singoli rappresentanti dell’assemblea civica. Una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e una caduta di stile. L’assessora, probabilmente, tralascia il fatto che l’assise civica ha un suo funzionamento del tutto indipendente dalla Giunta comunale, che deve sottostare agli indirizzi e al controllo dell’emiciclo>>.

