“I tempi sono assolutamente rispettati, infortuni sul lavoro pressoché zero, i comuni che attendevano opere, rotatorie, sottopassi da decenni, entro l’estate ce l’avranno e soprattutto 120 mila passaggi quotidiani viaggeranno più in sicurezza dal prossimo autunno. Contiamo di inaugurare il nuovo tratto di quinta corsia per il centenario della Milano-Laghi entro settembre”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

