Lirica Oscura di Mario Contino per i Quaderni del Bardo

Esce per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, Lirica Oscura di Mario Contino

Lirica Oscura, la nuova raccolta poetica pubblicata da Mario Contino per la casa editrice IQdB edizioni di Stefano Donno, è molto di più di un semplice libro di poesie.

Lo scrittore del mistero ci ha abituati a temi come esoterismo, occultismo, folklore. Chiaramente anche in questo libro è possibile scorgere il suo inequivocabile stile letterario, un insieme di liriche che certamente conservano immagini allegoriche proprie di chi è in grado di fornire ai testi due modalità di lettura, una exoterica ed una esoterica, rivolta a pochi.

Le poesie

Il libro si compone di 100 poesie rimate, musicali, quasi “rappate” che denunciano lo sconforto, la rabbia. Il desiderio di ribellione che hanno accompagnato l’autore nel periodo della pandemia e delle restrizioni sociali imposte dal governo Italiano.

Non mancano accuse, nemmeno troppo velate, che l’autore indirizza al mondo della politica tutta. Al di là di colori, simboli e bandiere, al di là di destra, sinistra, centro ecc., per l’autore sono tutti colpevoli in egual misura perché incapaci di opporsi ad un pensiero unico dominante.

La struttura dei cento componimenti e piuttosto regolare, si tratta di liriche composte da 4 strofe di 4 versi ciascuna, con rima alternata.

Leggendo dunque “tra le righe” è possibile rendersi conto del disagio avvertito dal popolo. Colto alla sprovvista dalla pandemia ma ancora più leso dalle politiche adottate per contrastarla e che, come spiega l’autore in numerosi versi, si sono rivelate più dannose del virus stesso.

Il clima di imperialismo politico e sanitario, le azioni coercitive e lesive delle libertà fondamentali dell’individuo. L’assurdo stato di segretezza imposto sugli aspetti più oscuri della campagna di vaccinazione di massa, tutto ciò ha ispirato la rima criptica alla base di quest’opera.

Certamente i duri mesi della pandemia hanno segnato brutalmente il poeta dal punto di vista psicofisico. E ciò risulta essere molto evidente nella continua ricerca di una pace che sfiora il desiderio della morte, ritenuta troppe volte l’unica via di fuga da un mondo illusorio.

Il testo è arricchito dalla prefazione del prof. Galliano Ciliberti e da una postfazione della dott.ssa Pierangela Carbonara, illustri professionisti che indirizzano il lettore ad una più ampia comprensione del manoscritto.

L’autore

Mario Contino non è nuovo al mondo della scrittura. Ha già pubblicato libri con importanti case editrici e scrive per riviste di rilevanza nazionale come Mistero magazine e Sirio magazine. Ha altresì partecipato come ospite a numerose trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset, oltre che su emittenti locali. Questo nuovo lavoro avrà certamente il merito di mostrare un lato più intimo dell’autore, più sentimentale, e siamo certi che molti rimarranno stupiti ed affascinati dai suoi versi forti e taglienti.

LIRICA OSCURA:

Autore: Mario Contino

Casa Editrice: IQdB Edizioni

Anno: 2023

Info link – https://iquadernidelbardoedizionidistefanodonno.com/posts/5291811803897978809?hl=it

Mail iQdb Edizioni – iquadernidelbardoed@libero.it