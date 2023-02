Linee guida per l’edilizia sostenibile nel territorio del GAL Sulcis Iglesiente. Evento di presentazione a Santadi il 16 febbraio

Si terrà nei locali della Cantina Santadi giovedì 16 febbraio, dalle 15:30 alle 18:30 l’evento di presentazione delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile nel territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari”.

Le Linee guida nascono come strumento operativo e concreto per promuovere l’edilizia sostenibile nel territorio del GAL, integrando gli interventi edili con il paesaggio e utilizzando tecniche tradizionali e risorse naturali locali, materiali riciclabili e non inquinanti oltre che impianti a basso consumo energetico. Si tratta della prima pubblicazione di questo tipo in tutto il territorio regionale.

Le parole di Nicoletta Piras, direttrice del GAL

«Le Linee guida si inseriscono nella strategia di sviluppo locale del GAL, in coerenza con gli indirizzi della nuova programmazione 2021-2027 della Regione Sardegna. Ovvero, in un’ottica di economia circolare e sviluppo sostenibile, dalla pubblicazione delle Linee guida in poi gli interventi strutturali finanziati dal GAL devono essere conformi ai loro principi».

advertisement

Dunque, sono state elaborate dal GAL nell’ambito dell’azione di sistema “edilizia sostenibile e bio-edilizia”, in accordo con il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna. Inolre, il processo di elaborazione delle Linee guida è stato avviato ufficialmente nei primi mesi del 2020. Questo grazie alla collaborazione e consulenza dell’organismo di ricerca Lucense e di un gruppo di architetti e ingegneri del territorio.

Le parole di Cristoforo Luciano Piras, presidente del GAL

«Le Linee guida sono il frutto di anni di lavoro che hanno visto il GAL operare come agenzia di sviluppo alla riscoperta e alla valorizzazione di materiali, saperi e talenti locali. Speriamo che vengano adottate da tanti comuni e possano contribuire a far diventare il Sulcis Iglesiente un’eccellenza nel campo dell’edilizia sostenibile e della bioedilizia».

L’evento, ospitato nei locali della Cantina Santadi – socia del GAL – è aperto e rivolto a tutti gli interessati al tema. Tra questi troviamo cittadini, tecnici, imprese, potenziali beneficiari dei finanziamenti del GAL e rappresentanti di enti pubblici. In generale tutti coloro che hanno interesse a realizzare e promuovere l’edilizia sostenibile. Inoltre, sono previsti crediti formativi per gli ingegneri partecipanti.

La partecipazione è libera e gratuita. Tuttavia, per ragioni organizzative, è richiesta l’iscrizione su www.galsulcisiglesiente.it

Interverranno (si veda il programma per maggiori dettagli):

Giuseppe Fasolino , ossia il vicepresidente e assessore alla Programmazione della Regione Sardegna

, ossia il vicepresidente e assessore alla Programmazione della Regione Sardegna Cristoforo Luciano Piras , presidente del GAL Sulcis Iglesiente

, presidente del GAL Sulcis Iglesiente Nicoletta Piras , direttrice del GAL Sulcis Iglesiente

, direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Simone Giangrandi e Rainer Toshikazu Winter dell’Organismo di ricerca Lucense

e dell’Organismo di ricerca Lucense Federico Miscali , presidente dell’Ordine Ingegneri Cagliari

, presidente dell’Ordine Ingegneri Cagliari Angelo Loggia , ovvero il presidente Scuola di formazione dell’Ordine Ingegneri Cagliari

, ovvero il presidente Scuola di formazione dell’Ordine Ingegneri Cagliari Marco Naseddu , del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna

, del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna Giovanna Concu, Luisa Pani, Mauro Coni , Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari

, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari Giampietro Tronci , progettista esperto di edilizia sostenibile

, progettista esperto di edilizia sostenibile Enrico Spiga, titolare impresa Edilidea Style

Per sfogliare le linee guida: www.galsulcisiglesiente.it/linee-guida-edilizia-sostenibile

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui