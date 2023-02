“Libertà d’Espressione 2023”: al teatro “La Fabbrica delle Gazzose” di Mogoro. Dall’ 11 Febbraio al 30 Aprile 2023

Dramma, musica, cabaret e commedie alla rassegna “Libertà d’Espressione 2023” . La Rassegna di Spettacoli teatrali e musica organizzato da Teatro Tragodia nel loro Teatro: La Fabbrica delle Gazzose di Mogoro.

Dall’11 Febbraio alle ore 18,00 si alternano la storia divertente di “BARACCA&BURATTORI CON ALICE” di Teatro Tragodia, che circuiterà nelle scuole. Un’avventura spassosissima nel varietà storico italiano con Actores Alidos in “CHICCHI DI RISO”. Il fascino letterario di “PAESE D’OMBRE” con i Figli d’Arte Medas; Abaco Teatro con lo spassosissimo “LE TOPASTRE”. Si prosegue col dissacrante “VENERE IN PELLICCIA” di Teatrodinverno. La storia umana e commovente di “CARLA O DELL’ESSERE SE STESSEI” de I Barbariciridicoli. Il lamento accorato tra musica e prosa di “IDENTITA’ NEGATE” de Il Crogiuolo. Un concerto di musica latina d’autore con OfficinAAcustica nell’omaggio dedicato a Mercedes Sosa in “COMO UN PAJARO LIBRE”. Ed infine l’irriverente e spassosa commedia di Teatro Tragodia in “LE CORNA SONO COME I TACCHI, SLANCIANO!”.

Si alza il sipario su “LIBERTA’ D’ESPRESSIONE 2023” la Rassegna di Spettacoli TEATRALI E MUSICA organizzato da Teatro Tragodia con la direzione artistica di Virginia Garau.

“LIBERTA’ D’ESPRESSIONE 2023”, alla sua diciottesima edizione, è una rassegna che ospita le migliori compagnie dell’Isola dove le diverse tecniche ed espressioni artistiche si incontrano per dare al pubblico l’opportunità di appassionarsi alle storie messe in scena tra dramma, commedia, varietà, cabaret e musica. L’atmosfera sarà sempre quella di un momento di condivisione che solo lo spettacolo dal vivo sa offrire.

BARACCA&BURATTORI CON ALICE

Si parte Sabato 11 e in replica Domenica 12 Febbraio con lo spettacolo per la famiglia BARACCA&BURATTORI CON ALICE, nuova produzione dei padroni di casa Teatro Tragodia. Liberamente tratto da “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carrol. Testo, Regia e Costumi: Virginia Garau. In scena: Virginia Garau, Daniela Melis, Ulisse Sebis.

CHICCHI DI RISO

Si prosegue Domenica 16 Febbraio con Actores Alidos e il loro spassosissimo CHICCHI DI RISO. Di e con Marta Proietti Orzella, Luca Pauselli alla chitarra.

PAESE D’OMBRE

Domenica 05 Marzo è la volta dei FIGLI D’ARTE MEDAS con PAESE D’OMBRE. Da Paese D’Ombre di Giuseppe Dessì.mRegia Gianluca Medas.

Lo spettacolo ricostruisce le varie fasi della vita di Angelo Uras, il protagonista del romanzo di Giuseppe Dessì, fino alla sua morte: testimone del passaggio drammatico della modernità nella vita della gente sarda, al contrario dei suoi contemporanei si pone davanti al mondo che cambia con un’attitudine aperta.

Domenica 12 Marzo è di scena ABACO TEATRO con LE TOPASTRE

Testi liberamente ispirati a “La Topastra” di Stefano Benni; “Storia della monaca” di Sergio Atzeni; “La notte di Madame Lucienne” di Copì. Drammaturgia e regia Marta Proietti Orzella con Marta Proietti Orzella e Carla Orrù.

“Le Topastre” propone una fusione di brevi monologhi brillanti. Piccoli “mostri”, brevi ritratti “maledetti” di donne “al margine”, donne dell’underground, alla ricerca di una rivincita, personaggi grotteschi e mostruosi, spesso odiosi e insopportabili.

Domenica 26 Marzo VENERE IN PELLICCIA di TEATRODINVERNO

Liberamente tratto da La Vénus à la fourrure di David Ives ispirato all’omonimo romanzo di Leopold von Sacher-Masoch interpreti Antonello Foddis e Giuseppe Ligios. Adattamento teatrale e regia Giuseppe Ligios.

Tutto si svolge in un teatro di periferia, dopo una giornata passata a fare audizioni per trovare l’attrice che possa interpretare il lavoro che si prepara a mettere in scena.

Domenica 02 Aprile CARLA O DELL’ESSERE SE STESSEI di BARBARICIRIDICOLI

Scrittura drammaturgica: Carla Baffi e Tino Belloni. Interprete Carla Baffi. Infine, ideazione e regia sono di Tino Belloni.

“Teatro della testimonianza”: per la prima volta non ci sarà un attore a interpretare un personaggio ma colei, Carla; che coraggiosamente ha iniziato nel 2020 un percorso di transizione di genere che la porterà ad adeguare la sua identità fisica alla sua identità psichica, che è in tutto e per tutto quella di una Donna, felice finalmente di esserlo e di poterlo raccontare.

Domenica 16 Aprile COMO UN PAJARO LIBRE (libero come un uccello)

Spettacolo di OFFICINAACUSTICO. Si tratta di un omaggio a Mercedes Sosa. Anna Lisa Mameli – Voce ; Corrado Aragoni – Piano; Anna Maria Viani – Violino; Massimo (Maso) Spano – Contrabbasso; Alessandro Garau – Batteria e percussioni.

Testi originali di Anna Lisa Mameli. Mentre la direzione musicale e arrangiamenti sono di Corrado Aragoni

Tanti appellativi sono stati usati per definire Mercedes Sosa: La madre d’America, la voce della terra, o, semplicemente, La Negra. Una voce scomoda la sua, perché pretendeva di cantare canzoni di pace in tempo di guerra e canzoni di libertà in tempo di prigionia.

Sabato 29 e Domenica 30 Aprile LE CORNA SONO COME I TACCHI, SLANCIANO!

Spettacolo di TEATRO TRAGODIA, regia di Virginia Garau e Daniela Melis. E’ liberamente tratto da “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli. Inoltre, regia, costumi e scena sono di Virginia Garau. Con: Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Caterina Peddis, Ulisse Sebis.

Boccaloni si dispera perché non riesce ad avere figli. Di sua moglie si è innamora Farfalloni, e con l’aiuto di Cupidigia, la governante di Boccaloni, si finge medico e convince Boccaloni che l’unico modo per poter avere figli è somministrare alla moglie una pozione di mandragola. Seguono a ruota un monaco e una suocera impicciona per condire una caotica sequela di avvenimenti spassosissimi confortati da una trama agile e veloce.

Teatro Tragodia è lieto di aprire le porte de La Fabbrica delle Gazzose di Mogoro e di ricevere il pubblico per le straordinarie storie che offre “Libertà d’Espressione 2023” con nove giornate dedicate allo spettacolo dal vivo tra dramma, musica e prosa.

“Libertà d’Espressione 2023” – Rassegna di Spettacoli e Musica è organizzato dal Teatro Tragodia con la direzione artistica di Virginia Garau e con il patrocinio e il sostegno, della Regione Sardegna Assessorato Turismo e Assessorato Cultura.

