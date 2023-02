Lecce, Palazzo Adorno: presentato il 19° Trofeo Caroli Hotels Under 14

Presentato a Palazzo Adorno il 19° Trofeo Caroli Hotels Under 14 con CCRR, Unicef, Provincia di Lecce e il Capitano del Lecce Primavera. La fine in differita su Sport Italia.

Si è tenuta stamane, nel cinquecentesco Palazzo Adorno a Lecce, la conferenza stampa di presentazione del 19° Trofeo Caroli Hotels Under 14. Evento organizzato dall’Asd Capo di Leuca e Caroli Hotels. Novantacinque partite di grande calcio giovanile in programma dal 16 al 21 febbraio su tredici campi di gioco della provincia.

La sala era gremita dai sindaci dei ragazzi e delle ragazze dei comuni coinvolti oltre che dai rappresentanti istituzionali degli “adulti”.

Alcune testimonianze

La responsabile dei CCRR per la Provincia di Lecce Catia Colitta evidenzia:”I ragazzi che ricoprono questi incarichi istituzionali sono fantastici e lo saranno anche sui campi in cui si giocherà accogliendo le squadre provenienti da tutta Italia, dalla Spagna, dall’Inghilterra e dal Giappone”.

La presidente regionale Unicef Giovanna Perrella guarda oltre i nostri confini: “Non posso non rivolgere un pensiero a quello che sta accadendo in Turchia e Siria con tanti bambino che stanno vivendo una situazione di sofferenza estrema. Quando darete il calcio d’inizio alle partite facciate rispettare a tutti i ragazzi un minuto di silenzio. In quel minuto pensate a tutti quei ragazzi che non hanno la possibilità di vivere un momento gioioso. Dunque, mi auguro sia un bel torneo in cui i valori dello sport creino esperienze positive”.

Il sindaco di Martano e consigliere provinciale Fabio Tarantino sottolinea: “Un ringraziamento all’organizzazione del Trofeo, a chi nelle istituzioni sportive cerca di dare supporto”.

Per il delegato Coni Lecce Gigi Renis: “E’ bellissimo vedere la vicinanza dell’Unicef a questo tipo di manifestazione. Non posso che ringraziare l’Asd Capo di Leuca e Caroli Hotels per questo magnifico torneo internazionale che raccoglie tantissime persone e che si trasforma in promozione del territorio. A breve avremo quattro, cinque nuovi licei sportivi, e per questo ringrazio la Provincia di Lecce per quanto sta facendo”.

Orazio Colazzo, delegato Figc Maglie porta, innanzitutto, “il saluto del presidente del Settore Giovanile Scolastico Vito Tisci, Un momento altamente educativo. Lo sport è palestra di vita. I valori che lo sport trasmette, dell’amicizia, dell’inclusione, del divertimento, dell’aggregazione possiamo trasferirli nel nostro sociale. Il fair play non deve essere solo sui campi ma deve diventare uno stile di vita.”

Altre testimonianze

Il capitano della Primavera del Lecce, Catalin Vulturar ammette: “Sono felice di essere qui. Sono arrivato a Lecce tre anni fa ed è stato un percorso bellissimo finora. Infatti, auguro un grosso in bocca al lupo a tutti per questo torneo”.

Il componente della Segreteria Organizzativa Daniele Pisacane invita tutti i ragazzi “ad accogliere al meglio le squadre nelle vostre cittadine. Per loro saranno ricordi indelebili. Scegliere il periodo di carnevale non è a caso, lo si fa per destagionalizzare l’offerta turistica e promuovere il territorio grazie allo sport. Ci piacerebbe avere Unicef in ognuno dei nostri tornei”.

Il vicesindaco di Ruffano e consigliere provinciale Francesco De Vitis: “Avevamo uno dei campi peggiori della provincia di Lecce, essere qui oggi è per noi motivo di grande orgoglio. Bisogna puntare all’adeguamento delle strutture sportive”.

Il patron Attilio Caputo conclude: “questo torneo è cresciuto negli anni con la collaborazione di tutti. Per questo è diventato il torneo della provincia di Lecce. E’ uno degli eventi che portiamo avanti per destagionalizzare il turismo e contiamo tantissimo sul vostro senso di ospitalità”.

Squadre partecipanti

Trenta le squadre partecipanti tra cui Torino, Spal, Virtus Francavilla, Lecce, Juventus, Wolves dalla Premier League, Lazio, Sassuolo, Sangiuliano City, Atalanta, Parma, Espanyol dalla Liga, Fiorentina, Monza e, dal lontano Giappone, il Fourwinds Japan. Tredici i campi su si giocherà, segnale importante della crescente collaborazione tra il comitato organizzatore, le amministrazioni comunali e le associazioni sportivi, che rende possibile la realizzazione di un evento “diffuso”: Castrignano del Capo, Gallipoli, Poggiardo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Galatone, Galatina, Leverano, Martano, Melpignano, Ruffano, San Donato di Lecce, Parabita (Heffort Sport Village).

Prosegue anche quest’anno la collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei centri interessati (presenti le rappresentanze a Palazzo Adorno) per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio, accoglienza e interscambio culturale.

Notevoli le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento fuori stagione, oltre che in termini di immagine e promozione per il territorio.

L’ultima edizione del torneo, organizzato dal sodalizio guidato dal presidente Pierluigi Caputo, è stata vinta dal Torino. Caroli Hotels, con il patron Attilio Caroli Caputo, è il main sponsor del Torneo. La macchina organizzativa capeggiata da Mario Caputo e Daniele Pisacane lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti.

I gironi

Questi i cinque gironi eliminatori: A) Torino, Spal, Virtus Francavilla, Polisportiva Monteruscello, Levante Azzurro, Capo di Leuca; B) Juventus, Lecce, Wolverhampton, Limite e Capraia, Olimpia Bitonto, Terni Football Club; C) Lazio, Sassuolo, Sangiuliano City, Taras Taranto, Centro Ester Carioca, Soccer Dream; D) Atalanta, Parma, Real Casarea, Fourwinds Japan, Virtus Palese, Giovani Cryos; E) Espanyol, Fiorentina, Monza, Virtus Junior Stabia, Giovani Fucecchio, Fabrizio Miccoli.

Le prime classificate di ciascun girone più le tre migliori seconde si affronteranno nei quarti di finale. A seguire, semifinali e finale, tutte in programma all’ Heffort Sport Village di Parabita, con la finale prevista per il 20 febbraio alle ore 17:30 sul terreno dell’Heffort Sport Village con trasmissione in differita su Sportitalia.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino. Inoltre, la scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare. Elemento principale e comune del trofeo è il mascherone in cartapesta di impronta greca caratterizzante gli elementi architettonici che ornano i balconi barocchi del centro storico di Gallipoli.

Albo d’Oro: 2002 AS Bari – 2003 FC Juventus – 2004 FC Juventus – 2005 FC Inter – 2006 AC Milan – 2007 FC Inter – 2009 AC Milan – 2011 FC Inter – 2012 FC Inter – 2013 AC Milan – 2014 SSC Napoli – 2015 FC Inter – 2016 AC Milan – 2017 Tor Tre Teste – 2018 AC Milan – 2019 Valencia – 2020 Spal – 2022 Torino

