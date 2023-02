Le Matte Maschere Maccus

Le Matte Maschere Maccus protagoniste dei carnevali di Quartu, Barrali e Villamar. Giullari, acrobati, musici e saltimbanchi viaggiano tra fiere e mercati del Medioevo.

È la compagnia del Teatro Circo Maccus che si tuffa nel passato per far rivivere, in occasione di questo carnevale, le maschere della commedia dell’arte.

Matte Maschere Maccus animerà il carnevale di Quartu Sant’Elena martedì 21 febbraio, dalle ore 17 alle 20 lungo Viale Colombo e Piazza Maria.

Quelle di Barrali il 26 febbraio, dalle ore 15 alle 18, e di Villamar, il 4 marzo dalle ore 16 alle 19.

La parata si snoderà attraverso le vie cittadine, preceduta un carro decorato con girasoli, spighe e arance. Perciò:

Trasporta artisti, musici e cantanti, per sorprendere il pubblico con numeri di acrobatica e spettacoli di fuoco d’altri tempi tra il battere di tamburi e tamburelli.

Cuore della manifestazione, uno spettacolo divertente e scanzonato con musiche dal vivo, canti e balli che porterà il pubblico al centro della scena.

Questo, tra le intramontabili Maschere della Commedia dell’Arte.

Arlecchino, Pantalone, Pulcinella, Colombina e il Capitano. Come di consueto negli spettacoli di Circo Maccus, saranno immancabili i numeri con il fuoco. Inoltre:

Sul finale, divertimento assicurato con il coinvolgimento del pubblico, che avrà la possibilità di far parte di una squadra con stendardo e colore. Vedremo perciò:

I Paladini Alati o i Cavalieri Invincibili, e partecipare a gare di abilità e destrezza tra sorprese, lazzi e scherzi.

Se vuoi altre informazioni, clicca qui: https://teatrocircomaccus.com/matte-maschere-maccus/