Laboratorio di Scrapbooking al Teatro Alkestis

Venerdì 10 febbraio 2023 ore 17.00

Teatro Alkestis via Loru 31, Cagliari

La minimaBIBLIOTECAteatrale LE MÔMO è un luogo di incontro e confronto in cui, i tesserati, usufruendo gratuitamente degli spazi del Teatro Alkestis, si possano fare promotori di iniziative culturali come dibattiti, presentazioni di libri, cd, laboratori.

Il Teatro Laboratorio Alkestis inaugura il 2023 con il laboratorio di Scrapbooking con tema “Creare un segnalibro” proposto da Kaya Art, che si svolgerà venerdì 10 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Alkestis (via Loru 31, Cagliari).

Il materiale sarà messo a disposizione dalla biblioteca.

Il costo del laboratorio è di 10 € e include la tessera annuale alla biblioteca.

I possessori della tessera usufruiranno dei seguenti vantaggi:

sconto sul costo del biglietto per le attività di spettacolo;

utilizzo degli spazi del Teatro Alkestis per iniziative culturali private il venerdì dalle 15.00 alle 19.00 (previa prenotazione);

consultazione dei testi in dotazione il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00

Per informazioni e prenotazioni per il laboratorio chiamare ai numeri: 070 306392 o 380 1231839 oppure inviare un’email a: info@teatroalkestis.it

Teatro Laboratorio Alkestis

Con il contributo di Regione Autònoma de Sardigna – Regione Autonoma della Sardegna Teatro Laboratorio Alkestis CRS – Centro di ricerca e sperimentazione che dal 1983 opera a Cagliari nel campo della sperimentazione teatrale, pur nascendo come compagnia nel 1973 e rappresentando, di fatto, una delle più antiche realtà teatrali della Sardegna.

Dal 1987 la compagnia Alkestis si è particolarmente attivata nella formazione e diffusione della ‘cultura teatrale’.

Nel 1991 ha acquisito e ristrutturato un proprio teatro, denominato Teatro Alkestis.

I suoi settori di intervento vanno, dunque, dalla produzione e distribuzione di propri spettacoli, alla programmazione di percorsi teorico-pratici per la formazione degli attori e del pubblico, all’educazione teatrale nelle scuole, all’organizzazione di spettacoli e rassegne di teatro, cinema e musica, attività tutte che hanno contribuito in modo determinante a caratterizzare l’offerta culturale a Cagliari e in Sardegna.

Tra le attività particolare importanza ha avuto ed ancora ha, la produzione di numerosi lavori teatrali originali, espressione della cultura propria della Compagnia basata tanto sullo studio e l’approfondimento di diverse tecniche teatrali e parateatrali, quanto sulla ricerca delle connessioni fra queste ed altre forme di espressione artistica e culturale.

Compagnia d’arte Circo Calumèt

Compagnia d’arte Circo Calumèt – Fondata nel novembre 2004 dagli artisti Andrea Meloni e Simone Dulcis che, dopo dieci anni di collaborazione, decidono di dare forma, identità e continuità al loro incontro umano e professionale.

Nei primi quattro anni di vita la Compagnia si consolida, dunque, principalmente intorno alle figure dei due fondatori che attraverso un processo di comparazione, integrazione e contaminazione tra la pittura informale e il linguaggio teatrale sperimentano, quindi, modi personali di fare arte.

Successivamente si aggiunge un terzo socio: il fotografo Stefano Fanni.

In principio l’attività della Compagnia si concentra particolarmente sui laboratori d’espressività pittorica e teatrale basati sui principi di tutela della salute mentale e di diritto all’arte nel quotidiano;

essi vengono proposti e sperimentati in ambito sociale e clinico come percorsi di conoscenza e crescita personale.

Nel 2006 la Compagnia realizza lo spettacolo Il Teatro dei fratelli Scomparso, prodotto dal Teatro Laboratorio Alkestis a partire dal quale si consolida il sodalizio con l’Alkestis con il quale, negli anni successivi, realizza altri spettacoli teatrali e laboratori.

Alejandro Jodorowsky nello spettacolo Opera Panica, prodotto dal Teatro Alkestis.

Negli anni partecipa ai laboratori organizzati dal Teatro Alkestis in collaborazione con:

Abani Biswas (India), Kalatharamgini Troupe (India), James Sloviak del New World Performance Laboratory, Antonio Catalano, Claudio Morganti, Andrea Meloni.

Conduce laboratori teatrali per ragazzi e adulti. Viene diretta in diverse produzioni dagli artisti Ornella D’Agostino, Andrea Meloni, Massimo Michittu, Claudio Morganti, Alejandro Jodorowsky.

Inoltre, è stata regista degli spettacoli In bilico distratto, Se alla lanterna della luna un attore, Girotondo, La jena di San Giorgio, L’Incantanebbia Kabarett.

Aggiunge alle esperienze artistiche anche una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi teatrali e gestione del Teatro Alkestis