La Mousiké Téchne – II Edizione

Stagione Concertistica 2022-2023

Il “Ritratto dell’Amore” nella settimana di San Valentino in un concerto per Viola d’amore, flauto e clavicembalo

Dove e quando

Sabato 18 Febbraio a Cagliari

Palazzo Siotto, ore 18.00

Le sonorità uniche e affascinanti della viola d’amore – straordinario strumento che impiega corde normali e di risonanza – unite a quelle del flauto traversiere e clavicembalo, per il sesto appuntamento della rassegna:

La Mousiké Téchne, giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

Dopo l’affermazione del duo Castellani Ogawa, dunque, SABATO 18 FEBBRAIO alle ore 18.00 a Palazzo Siotto è la volta del trio costituito da:

Attilio Motzo (viola d’amore e violino), Enrico Di Felice (flauto traversiere) e Fabrizio Marchionni (clavicembalo), tutti docenti dei Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari.

In programma alcuni tra i brani più significativi del repertorio cameristico di Giovanni Francesco Giuliani, Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel e Johann Sebastian Bach.

Attilio Motzo

Attilio Motzo ha compiuto i suoi studi musicali a Cagliari e si è perfezionato all’Accademica Chigiana di Siena e alla Scuola di Musica di Fiesole.

Ha collaborato per molti anni in qualità di primo violino con le più svariate formazioni cameristiche e orchestrali e, dal 1984, si dedica alla musica barocca e classica con strumenti originali.

Dal 1990 al 2000 è stato membro stabile dell’Orchestre Des Champs Elysées e del Collegium Vocale di Gent diretti da Philippe Herreweghe partecipando a tournée in tutta Europa, Giappone, Stati Uniti, Hong Kong, Cina.

Ha suonato nelle principali formazioni internazionali di musica e attualmente collabora con varie associazioni musicali in Italia e all’estero.

È primo violino dell’Ensemble Auser Musici di Pisa.

Ha registrato con il violino barocco per la casa discografica Inviolata, le “Sonate e Partite per violino solo” e, con il clavicembalista Fabrizio Marchionni, le “Sonate per Violino e Clavicembalo di Johann Sebastian Bach.



Enrico Di Felice

Enrico Di Felice si è formato con Mario Ancillotti e Stephen Preston.

Vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato da solista nelle più prestigiose sale concertistiche europee e americane.

Ha inciso per le case discografiche Stradivarius e Inviolata Recordings le principali opere per flauto di Bach, Vivaldi, Albinoni, Telemann, Scarlatti, Monteclair, etc., e i suoi numerosi CD hanno ottenuto i massimi riconoscimenti delle più prestigiose riviste discografiche italiane, francesi e inglesi.

È stato docente di flauto traverso barocco presso il Centro de Estudos de Musica Barroca di Oporto.

Fabrizio Marchionni

Fabrizio Marchionni si è formato presso il Conservatorio di Cagliari, dove si è diplomato in Organo e Composizione Organistica, Pianoforte, Composizione, Clavicembalo e si è perfezionato presso l’Accademia Musicale Pescarese.

Ha partecipato, in qualità di interprete e compositore, a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo sempre importanti riconoscimenti e ha inciso e tenuto concerti in tutta Europa, invitato da prestigiose associazioni musicali e culturali;

il suo repertorio spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dal jazz alla musica popolare.

Studioso dei linguaggi musicali, ha scritto per svariati organici vocali e strumentali, le sue composizioni sono state eseguite in tutta Italia ed Europa.

La Mousiké Téchne

La Mousiké Téchne è realizzato con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari.

Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di €10 (€5 per gli under 25), l’abbonamento a tutti i concerti è di €70 (Abbonamento famiglia €120).

Per informazioni: cell. 388 7720396, e-mail: info@larmonicadanzadellemuse.com.