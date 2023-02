La Fondazione Oristano ha pubblicato l’avviso per la selezione di un professionista esterno per l’affidamento di un incarico di supporto al RUP per le attività tecnico-amministrative del progetto per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del museo Antiquarium Arborense, finanziato nell’ambito del PNRR.

Oggetto dell’incarico è l’assistenza alla predisposizione della documentazione. Anche la verifica della corretta implementazione delle procedure operative. Inoltre, rendicontazione, monitoraggio e la verifica del piano economico-finanziario inerente l’intervento suddetto.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale, altri requisiti. Tra questi, la laurea specialistica/magistrale e l’abilitazione professionale ai servizi di architettura e ingegneria. Non solo: la conoscenza della normativa e delle procedure operative in materia di monitoraggio nell’ambito della gestione dei programmi e dei progetti finanziati con le risorse comunitarie del PNRR. Infine, la conoscenza dei processi, delle procedure e degli strumenti di attuazione, gestione e monito-raggio dei fondi strutturali di investimento europei. Ad esempio, elaborazione di sistemi e strumenti di gestione e controllo. La conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fondazione@pec.fondazioneoristano.it entro le ore 9:00 del giorno 13/02/2023 e dovrà indicare il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP per l’espletamento delle attività finanziate dal PNRR”.

Il bando integrale è disponibile nella sezione Fondazione trasparente – Bandi di concorso – Selezioni attive del sito www.fondazioneoristano.it.

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere chiesti alla Fondazione Oristano alla PEC fondazione@pec.fondazioneoristano.it