La Fabbrica Illuminata presenta lo spettacolo Eclipses

Sabato a Cagliari nella sala teatrale della Fabbrica Illuminata (via Falzarego 35) due repliche (alle 19 e alle 20) dello spettacolo di Francesco Origo Eclipses. In scena nella produzione della compagnia cajka Daniel Dwerryhouse . (Per dieci spettatori alla volta, con prenotazione obbligatoria)

Prosegue a Cagliari la stagione di teatro da camera de La Fabbrica Illuminata con la direzione artistica di Elena Pau. Sabato (25 febbraio) nella sede della Fabbrica Illuminata (in via Falzarego 35) va in scena in replica alle 19 e alle 20 lo spettacolo della compagnia cajka Eclipses.

Progetto germogliato nel 2019 in occasione dei cinquant’anni dello sbarco sulla Luna, Eclipses è ideato e diretto da Francesco Origo. Regista, attore e direttore artistico genovese, scomparso lo scorso anno nella sua Sardegna. Qui è stato maestro di teatro per generazioni di attori. Sotto i riflettori l’attore Daniel Dwerryhouse, che accoglie dieci spettatori per volta. Un invito a sorseggiare, a lume di candela, il senno e le parole di alcuni grandi autori del ‘900. Tra questi Italo Calvino, Tommaso Landolfi, Franz Kafka e Vincent van Gogh.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. +39 379 2537014 (solo WhatsApp e lafabbricailluminata@gmail.com) .

L’edizione 2023 della stagione prosegue fino al 21 maggio tra la sede della Fabbrica Illuminata, il sito di sant’Eulalia e la Cripta del Santo Sepolcro.