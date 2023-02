Si allargano sempre più gli impieghi della blockchain (letteralmente “catena di blocchi”), un paradigma tecnologico che permette di sviluppare applicazioni basate su un sistema decentralizzato di condivisione e validazione delle informazioni da numerose applicazioni. Per avere un’idea più chiara sull’argomento, la Camera di Commercio di Sassari ha promosso un webinar ad hoc che si terrà giovedì 23 febbraio

La grande attenzione e curiosità che si sta generando intorno alla blockchain porta a chiedersi quali possano essere gli ambiti di applicazione di questa tecnologia e quali i settori che meglio possono sfruttarne i benefici e le opportunità rivoluzionarie.

Per dare risposta a questi interrogativi, la Camera di Commercio di Sassari ha deciso di organizzare il webinar “La Blockchain a supporto delle filiere del Made in Italy“. L’evento si svolgerà giovedì 23 febbraio e potrà essere seguito attraverso la piattaforma Zoom. L’inizio è fissato alle 9.30.

La partecipazione è gratuita. Un’occasione unica per conoscere più da vicino le tecnologie che sono alla base della transizione digitale ed ecologica.

Per partecipare è necessario iscriversi accedendo al link: https://ilab.ss.camcom.it/evento/webinar-la-blockchain-nelle-filiere-del-made-in-italy/

A iscrizione ultimata sarà inviato il link di accesso al webinar.

Il seminario si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Il digitale non è mai stato così semplice“, promossa dall’Innovation-Lab della Camera di Commercio di Sassari. Il progetto consta di 22 appuntamenti (seminari, laboratori esperienziali ed eventi nazionali) e mira a realizzare un percorso di accompagnamento per le imprese locali. L’obiettivo è infatti supportarle nella conoscenza, nella sperimentazione e nell’applicazione operativa della digitalizzazione.

Per ulteriori informazioni in merito al webinar in programma, potete contattare l’ I-LAB – Centro di competenza Digitale al numero 079 208 0252 oppure accedere al sito https://ilab.ss.camcom.it/

