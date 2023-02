La Biblioteca Ragazzi raccontata agli adulti – Biblioteca Metropolitana Ragazzi

Da mercoledì 1° marzo 2023

La Biblioteca Ragazzi raccontata agli adulti

I libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sono solamente dedicati a loro?

Noi crediamo di no. Perciò desideriamo farli conoscere, durante 6 incontri, anche a chi bambino non lo è più, perché crediamo che, in fondo, rimaniamo sempre tutti un po’ bambini.

Vi aspettiamo, dunque, dalle ore 17.30 presso la Biblioteca Metropolitana Ragazzi in queste date:

mercoledì 01 marzo – Un po’ di storia

22 marzo, mercoledì – “Nati per Leggere”

mercoledì 19 aprile – L’Albo illustrato

26 aprile, mercoledì – Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

mercoledì 10 maggio – Il Fumetto

mercoledì 24 maggio – La Narrativa per bambini, ragazzi e giovani adulti

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso la Biblioteca Metropolitana Ragazzi, a Cagliari in via Cadello 9/b, ingresso dai parcheggi del parco di Monte Claro fronte pista di pattinaggio.

Per informazioni e prenotazioni

e-mail: bibliotecaragazzi@cittametropolitanacagliari.it

tel.: 0704092576

La Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari si trova, quindi, alle pendici del Parco di Monte Claro.

E’ prevalentemente dedicata ad un’utenza compresa nella fascia d’età che va da 0-10 (bambini), 11-13 (ragazzi) a 14-18 (giovani adulti), genitori e operatori a vario titolo coinvolti nella fascia 0-18 anni.

La Biblioteca garantisce, dunque, l’accesso a tutti indistintamente, comprese le minoranze linguistiche, le persone con disabilità e i residenti in aree distanti perseguendo così il concetto fondamentale di accesso universale.

Ai bambini e ai ragazzi fino ai giovani adulti è garantita, infine, una selezione di titoli adeguata alle varie fasce d’età, allestita in spazi e aree della biblioteca a loro appositamente dedicati, unitamente ad alcune attività di animazione e, inoltre, promozione della lettura.