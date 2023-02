L’8 febbraio anteprima dei “Mercoledì del Conservatorio” con Andrés Manchado in sala Sassu.

Torna il prossimo 8 febbraio alle ore 19 con un’anteprima speciale l’appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”, la rassegna concertistica a ingresso libero allestita dal “Canepa” a Sassari. Ad aprire l’edizione 2023 nella sala Sassu sarà il pianista spagnolo Andrés Carlos Manchado. Un evento che si annuncia particolarmente interessante. Manchado, infatti, è un esperto di improvvisazione, una particolare tecnica non comune tra i virtuosi del pianoforte.

Il concerto di mercoledì 8, “Improvvisazioni su Dialogo tra la vita e la morte”, è organizzato in collaborazione con il dipartimento di Relazioni internazionali del Conservatorio. Inoltre, è guidato dal docente Stefano Mancuso.

Andrés Carlos Manchado, nato a Zamora, si diploma al Conservatorio di Cordova in Pianoforte, Improvvisazione, Trasporto e Accompagnamento. Specialista di musica spagnola, sia come concertista sia come compositore, è uno dei pochi pianisti che domina l’arte dell’improvvisazione. Docente e critico musicale, ha messo la sua arte al servizio di importanti cause sociali. Lo scrittore e critico inglese Louis de Bernier ha detto di lui: “È un pianista realmente formidabile. Le sue composizioni sono piene di momenti speciali. Rachmaninov sarebbe stato orgoglioso di lui e lo stesso sarebbe successo ad Albeniz e a Granados”. Dal 2021 è cattedratico titolare di Pianoforte al Real Conservatorio Superior di Madrid, interessandosi a vari aspetti pedagogici dell’educazione musicale impartendo masterclass universitarie su temi musicali e di altra natura. È stato invitato per docenze e concerti in diversi Paesi in Europa e in America.

La masterclass del Conservatorio di Sassari

La masterclass. Anche il Conservatorio di Sassari ha voluto organizzare un evento formativo curato da Andrés Carlos Manchado insieme a Gonzalo Ortega, anch’egli docente al Conservatorio di Madrid: dal 7 al 9 febbraio la Sala Sassu ospiterà infatti una masterclass di Pianoforte riservata agli studenti del “Canepa” ma aperta gratuitamente anche a uditori esterni.

“I mercoledì del Conservatorio”, arrivati alla decima edizione, comprenderanno oltre trenta eventi lungo tutto il 2023 e riprenderanno nel mese di marzo.

