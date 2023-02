L’ Avis Provinciale di Sassari al fianco della Corsa in Rosa

Dona il sangue e ricevi il kit della Corsa

Uniti per dire no alla violenza sulle donne, sì alla donazione del sangue.

L’Avis Provinciale di Sassari e gli organizzatori della Corsa in Rosa si stringono nuovamente la mano per esprimere il profondo dissenso a qualsiasi forza di violenza di genere e per divulgare il messaggio sull’importanza della donazione del sangue.

Per l’edizione 2023, in programma il prossimo 23 aprile, la Provinciale ha acquistato 600 magliette e zainetti che saranno consegnati gratuitamente chi deciderà di donare il sangue.

Le giornate stabilite di raccolta sono ventitré. Le prime in programma a Mara e Osilo questo sabato, 18 febbraio.

“Anche quest’anno – dice con entusiasmo il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori -,

abbiamo siglato un accordo con gli organizzatori della Corsa in Rosa, in particolare nella persona di Luca Sanna, ideatore della stessa Corsa, che ringrazio per la sensibilità e il grande spirito di collaborazione.

Chi si recherà nei nostri centri mobili di raccolta riceverà in omaggio il nostro kit con il logo Avis”.

“Sono ormai due anni che abbiamo avviato questo connubio tra Avis e Corsa in Rosa e noi ne siamo felicissimi – commenta Luca Sanna -. L’utente ha un doppio vantaggio: quello più importante di donare e contribuire a salvare vite e poi quello di ricevere la maglietta e lo zainetto. Donare è un dovere civico e sociale e fa bene a chi riceve e chi dona”.

È possibile prenotare la donazione online, sul sito www.avisprovincialesassari.it

Di seguito il calendario completo della raccolta “in Rosa”

MARA 18 febbraio

OSILO 18 febbraio

CASTELSARDO 25 febbraio

OLMEDO 25 febbraio

SENNORI 26 febbraio

VALLEDORIA 26 febbraio

PERFUGAS 28 febbraio

PLOAGHE 3 marzo

ROMANA 4 marzo

ITTIRI 5 marzo

URI 11 marzo

USINI 12 marzo

SORSO 19 marzo

POZZOMAGGIORE 25 marzo

VALLEDORIA 25 marzo

SASSARI Sede Provinciale 13-20-27 marzo

TORRALBA data da definire

NULVI 1° aprile

ITTIRI 2 aprile

SASSARI (Sede Provinciale) 3-17 aprile

CODRONGIANOS 8 aprile

URI 11 aprile

SASSARI Piazza d’Italia 21-22 aprile