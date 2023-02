Juventus-Torino: probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Torino è il derby della Mole. Quest’anno è un pò particolare, viste le vicissitudini che stanno investendo i bianconeri

Senza la penalizzazione, in caso di vittoria, la squadra di Allegri, occuperebbe il secondo posto in classifica in solitaria.

Insomma non sarebbe poi cosi male.

Il Torino di Juric invece cerca la vittoria di prestigio.

Battere i cugini, più titolati è sempre una soddisfazione unica.

Allegri e Juric, cercheranno di mettere in campo i migliori. Ovviamente compatibilmente con le assenze.

In questo i bianconeri, in questa stagione rischiano di battere tutti i record.

La partita si preannuncia come sempre difficile e combattuta. Un vero e proprio derby vhe si rispetti.

Vediamo insieme le scelte di Allegri e Juric.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Torino, in programma martedì 28 febbraio alle 20.45 all’Allianz Stadium e valevole per la 24esima giornata del campionato.

Verrà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.