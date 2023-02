Inverno al Bar…Bagia, dal 17 febbraio l’evento a Tonara

E ci sarà spazio anche per parlare di cosa voglia dire “armare” teatralmente un paese, come è nelle intenzioni dei liberi pensatori tonaresi che organizzano “Inverno al Bar…Bagia” grazie al contributo di Giorgio Zucca ed Edda Gaber.

A loro, si deve un teatro che mirava ad abbattere la quarta parete. Saltata e fatta “brillare” quale ultimo baluardo alla partecipazione. Ecco allora la necessità di agire nel bel mezzo del pubblico, andare in scena per strada, comunque fuori dal teatro.

Insieme dal 1976. Ideatori dell’irripetibilità dell’ “evento unico”, a ben vedere pane quotidiano di quell’arte performativa basata sulla non riproducibilità, Solari Vanzi saliranno a Tonara anche per parlare di come oggi sia degenerato in un tormentone il povero evento.

“Inverno al Bar…..Bagia” è un’iniziativa autogestita da liberi pensatori tonaresi ai quali sta a cuore la sorte della comunità barbaricina.

Tonara è un comune italiano di 1 763 abitanti della provincia di Nuoro in Sardegna. Il paese è noto in Sardegna per la produzione artigianale e il commercio del torrone. Negli ultimi anni il commercio del torrone sta superando quello che è il mercato dell’Isola per approdare in varie regioni Italiane.