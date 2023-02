Intervista a Mariangela Puddu, conduttrice a Radio Music Factory Oristano

Dopo una settimana di pausa, ritorna in diretta su Radio Music Factory Oristano “Pensiero Stupendo”, il programma d’intrattenimento condotto da Mariangela Puddu, che domenica 5 febbraio avrà un ospite straordinario da intervistare: Benito Urgu. ” Pensiero Stupendo” ha suscitato molto interessante tra gli ascoltatori che ogni domenica seguono questo appuntamento, forse perché sperano di essere contagiati dal buonumore che, senza dubbio, la conduttrice riesce a trasmettere perfettamente.

Chiediamo a Mariangela qual è il segreto per avere un buon numero di ascoltatori. Lei sorride e risponde: – Chi ascolta la radio, di solito ha bisogno di compagnia, e non c’è niente di meglio di una voce che diffonde allegria. – Cosa proponi ai tuoi ascoltatori? – Nel mio programma tratto argomenti che credo possano interessare a tutti, perché riguardano, in generale, il nostro benessere psicofisico. Poi ci sono le interviste agli ospiti della puntata, che possono essere scrittori, cantanti, cabarettisti, musicisti… Inoltre, di fondamentale importanza è lo spazio dedicato ai miei inviati che curano la propria rubrica a loro piacimento. Una fra questi è la scrittrice Elvira la Rocca, che ogni domenica ci “porta” in giro per l’Italia facendoci conoscere luoghi magici e suggestivi. – Secondo un recente sondaggio pare ci sia stata un’impennata di ascolti. Perché? – Sicuramente è dovuto al fatto che trasmettiamo a reti unificate con altre radio web: Radio Team 2000, Villaurbana Music, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Italia Country e Radio Centrale Oristano. – Negli ultimi giorni ha fatto scalpore un tuo video pubblicato sui social, dove ti esibisci in uno “striptease” come “Nove settimane e mezzo”. È forse una trovata pubblicitaria per suscitare interesse a un pubblico che ancora non ti conosce? – Sicuramente, ma soprattutto perché gradivo condividerlo con chi aveva voglia di sentire una ventata di allegria e spensieratezza. – Ci sono altri video in programma? – Si, aspettatevi di tutto. Mariangela ride, e noi continuiamo con le nostre domande: – Cosa ci puoi dire del Direttore di Radio Music Factory Oristano? – Paolo Frau è una persona che ammiro molto per la sua professionalità. Mi ha dato molta fiducia e libertà di gestire il mio programma come preferisco. – Mariangela, sei soddisfatta della tua vita? – Siiiii! Ho tanto da imparare e mi sto impegnando affinché riesca sempre a migliorare. Dopo il lavoro frequento un corso di dizione; faccio danza, vado in palestra, leggo, scrivo… E poi ho due figlie meravigliose, Giorgia e Marika; con loro il tempo vola e mi sento felice.