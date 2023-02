Le imprese del gioco svolgono un ruolo fondamentale per il presidio della legalità e per diffondere una cultura della responsabilità. È quanto emerge dai risultati intermedi del secondo Rapporto di ricerca sul settore del gioco in Italia, nato dalla collaborazione tra Luiss Business School e Ipsos, nell’ambito dell’Osservatorio sui mercati regolati della scuola, e realizzato con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

col/sat/gsl