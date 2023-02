Nella giornata odierna si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Enel e gli amministratori locali dei centri della Barbagia che lo scorso gennaio hanno subito, a causa del maltempo e delle nevicate, un blackout di 24 ore

Nel corso della tavola rotonda i rappresentanti di Enel ed E-Distribuzione (ramo della multinazionale Italiana dell’energia) hanno illustrato gli investimenti (nel triennio 2020-2022 ammontano a oltre 179 milioni di euro) svolti in Sardegna, in particolare quelli che hanno riguardo la provincia di Nuoro e la zona della Barbagia.

Sforzi che non si arrestano e, anzi, sono destinati a proseguire. Previsti 60 km di potenziamento rete MT, 5 nuove cabine secondarie e 6,2 milioni di euro di investimenti complessivi su 6 linee MT.

“Un sentito ringraziamento ai rappresentanti di Enel per gli investimenti che stanno portando avanti affinché non si riviva la situazione di blackout che le comunità barbaricine hanno subito lo scorso gennaio [20 e 21 gennaio n.d.r.]. La multinazionale italiana dell’energia sta recuperando gli anni in cui la nostra Isola non è stata considerata adeguatamente, con lavori strutturali.

Grazie per la disponibilità di ascolto e confronto con gli amministratori locali. Mi farò portavoce con il Governo per trovare le opportune iniziative per velocizzare i lavori”, ha dichiarato il Presidente della IX Commissione, Salvatore Deidda.

Il deputato di Fratelli d’Italia è stato tra gli organizzatori dell’incontro insieme a: Vincenzo Ranieri (amministratore delegato di e-distribuzione); Fabrizio Iaccarino (responsabile sostenibilità e affari istituzionali di Enel Italia); Cristiana Di Torrice (responsabile affari istituzionali centro Italia di Enel).

Marco Porcu: “Disponibilità dell’Amministrazione Regionale ad accelerare gli iter autorizzativi per la realizzazione dei lavori”

Presente alla riunione tra i rappresentati Enel e gli amministratori locali della Barbagia anche l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, Marco Porcu, e il direttore della Protezione Civile Antonio Belloi.

Il primo ha sottolineato a margine dell’incontro di “aver manifestato l’ampia disponibilità dell’Amministrazione Regionale ad accelerare, quanto più possibile, gli iter autorizzativi per la realizzazione dei lavori di potenziamento della rete elettrica regionale. Ho chiesto al contempo una maggiore attenzione nella dislocazione dei gruppi elettrogeni qualora gli interventi non fossero conclusi prima della prossima stagione invernale”.

Per le amministrazioni locali erano presenti i comuni di: Aritzo con il Vicesindaco Moro; Belvì con il Sindaco Maurizio Cadau; Desulo con gli amministratori Maccioni Sebastiano e Roberto Giovanni Mannu; Gadoni con il consigliere Alessandro Nocco; Tonara con il Sindaco Pierpaolo Sau.

