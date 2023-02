Incendio distrugge laboratorio e orti. Raccolta fondi per il sogno di Gigi

Gigi Pilia è un artigiano di Monserrato, in provincia di Cagliari, che ha messo su un laboratorio all’interno di un terreno dove altri agricoltori possono coltivare il proprio orto. La scorsa settimana però un incendio ha causato grossi danni alla struttura, così è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo a ripartire.

“Gigi – scrive l’organizzatore della campagna, Daniele Fantini – è un artigiano che lavora la ceramica da tanti anni nonché un punto di riferimento per una comunità nata grazie al suo sogno. L’anno scorso – racconta – ha acquistato un terreno con l’idea di avvicinare le persone alla campagna dando loro spazio per coltivare”.

“All’interno del terreno – aggiunge – ha realizzato anche un laboratorio nel quale poter lavorare e fare corsi. Oltre a questo il suo progetto prevede un centro addestramento per cani e una zona eventi”.

“Dopo tanti mesi di sacrificio e duro lavoro – prosegue – in poche ore un incendio ha distrutto parte del laboratorio, attrezzature di lavoro e il suo camper. Ora, a causa dell’incendio, si trova a dover ricostruire da zero e ha bisogno del nostro aiuto per farlo”.

“Vi chiediamo di unirvi a noi per sostenere il nostro amico Gigi in questo momento difficile”, conclude. Hanno accolto il suo appello decine di persone, tanto che la campagna ha superato i mille euro raccolti.

Si può contribuire al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-gigi-a-ricostruire-il-suo-sogno