Impulsi corpo anima e parole “Le sorelle Landru”

Impulsi corpo anima e parole dal 3 al 5 Marzo 2023 presenta lo spettacolo “Le sorelle Landru”. Ideato e interpretato da Susanna Cantelmo e Deborah Fedrigucci. Acting coach e spunti di regia: Maria Concetta Borgese. Disegno luci: Daniele Marcori e Alessandro Cassoni

Dopi il grande successo ottenuto lo scorso ottobre con “Le sorelle Landru” torna a Teatrosophia la Compagnia di improvvisazione teatrale dei Verba Volant con IMPULSI.

Uno spettacolo di improvvisazione teatrale perchè nato dal desiderio di sperimentare le infinite possibilità di questa meravigliosa arte. Reagire agli Impulsi in maniera naturale e spontanea è l’obiettivo dello studio di Susanna Cantelmo e Deborah Fedrigucci. Impulsi esterni come luci, parole, musica e impulsi interni, propri, unici e irripetibili. In merito al training con la strepitosa Maria Concetta Borgese, ballerina e coreografa, lo studio ha portato a volersi fidare ancora di più del corpo quindi sono le parole a seguire la spontaneità dello stimolo fisico. In conclusione, come sempre non possiamo sapere di cosa parleranno le nostre storie e le nostre relazioni ma immaginiamo che viaggeremo libere tra le frasi del pubblico e gli stimoli che ci arriveranno.

Al termine dello spettacolo il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia

Info:

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+4,00 per tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00+4,00 per tessera associativa

PRENOTAZIONI:

https://www.teatrosophia.it/index.php/biglietteria

info@teatrosophia.com

0668801089- 353 3925682

IMPULSI: Venerdì e Sabato ore 21 e Domenica 0re 18,30

TEATROSOPHIA: Via della Vetrina, 7 – Roma – 00186

