Il tumore del polmone è una delle prime cause di morte nei Paesi industrializzati, con oltre 2,2 milioni di casi all’anno nel mondo. La mortalità è la più elevata tra tutti i tumori, con quasi 1,8 milioni di decessi, pari al 18% di tutte le morti per cancro. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall’italpress, Marco Alloisio, responsabile della Chirurgia Toracica e Generale dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

