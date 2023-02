Il riso iFerrari sardo tra i protagonisti agli Italy Food Awards.

L’azienda risicola oristanese iFerrari conferma la sua alta qualità anche per questo 2023 con una produzione premiata e certificata a partire dal seme sino al prodotto finito che giunge nelle tavole dei consumatori attraverso una filiera tracciabile al 100%.

Riso I Ferrari infatti riceve la Menzione Speciale nella Categoria Aziende Risicole al Galà di premiazione degli “Italy Food Awards” presentato da Donato Ala e Rosaria Renna svoltosi sabato 18 febbraio presso la splendida location di Villa Renoir di Legnano, Milano.

Ad aprire la serata è stato il video del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ha salutato i presentiper poi dare il via agli “Italy Food Awards”. Sono definiti “gli Oscar delle eccellenze agroalimentari del territorio italiano”. Alla loro prima edizione, sono patrocinati proprio dal Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Il concorso era presenziato oltre che da importanti giornalisti specializzati anche dall’Onorevole Maria Grazia di Maggio. Infatti, con un suo preciso intervento, ha garantito l’impegno del governo nell’essere vicino alle esigenze di tutte le aziende che contribuiscono alla promozione dell’agroalimentare Italiano. Di base è stato un grande momento di condivisione, confronto e presentazione dei migliori prodotti made in Italy.

L’azienda “Riso iFerrari”, grazie a questo prestigioso premio si conferma protagonista nel panorama del riso italiano oltre che in quello della Sardegna.

L’azienda ha infatti partecipato negli anni anche all’edizione regionale degli Italy Food Awards, i Sardinia Food Awards. Nel 2017 e 2018 ha ottenuto la Menzione Speciale all’interno della Categoria Pasta. Dal 2019, anno di creazione della Categoria Riso, si è confermata Vincitrice assoluta nella sua categoria. Infine, giunge al 2022 con il Premio Speciale Per Innovazione Prodotti Risicoli.

“I premi ricevuti rappresentano per noi una grande soddisfazione e uno stimolo per cercare di fare sempre meglio. I ringraziamenti vanno per primi a tutta l’organizzazione degli Italy Food Awards; ma anche a tutti coloro che ci scelgono dando fiducia ai nostri prodotti e alla nostra produzione. Naturalmente, anche a tutta la nostra grande squadra.

Produciamo riso da seme certificato coltivato in Sardegna da più di 50 anni. Negli ultimi di questi abbiamo investito tempo e risorse nella cura della transizione “culturale”. È necessario credere che l’obiettivo non sia più quello di aumentare i quintali prodotti per ettaro. No: rendere l’azienda sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. Per questo oltre all’adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata e l’utilizzo dell’agricoltura di precisione grazie al progetto “Maristanis” siamo entrati a far parte della “Blue Community” di MedSea Foundation. E’ un network di imprenditori e aziende con un obiettivo comune: lo sviluppo sostenibile della Sardegna”. Così conclude Carlo Ferrari, responsabile commerciale dell’azienda.

La storia di Riso iFerrari affonda le sue radici nell’esperienza e nella tenacia contadina di Angelo Mario Ferrari, da più di 50 anni risicoltore pluripremiato come produttore di riso da seme certificato coltivato in Sardegna.

Oggi l’azienda iFerrari porta avanti la sua tradizione con integrità, rispettando la natura e l’ambiente attraverso la sperimentazione e la ricerca come ispirazione costante nel suo progetto sostenibile per assicurare ai consumatori la qualità che meritano.

Ricerca che ha portato l’azienda, oltre alla commercializzazione della linea di risi “I Chicchi d’Angelo”, ad iniziare un percorso di lavorazione dei derivati del riso realizzando un nuovo prodotto, uno snack di riso 100% sardo, non fritto, gluten free e 100% vegetale: “Le Nuvole d’Angelo” (prodotto interamente all’interno dell’azienda iFerrari e vincitore del premio sopra citato “Per Innovazione Prodotti Risicoli”).

Il riconoscimento ottenuto agli Italy Food Awards certifica l’alta qualità sia della linea da tavola “I Chicchi d’Angelo” che degli snack di riso “Le Nuvole d’Angelo” di Riso iFerrari e va ad aggiungersi all’ Attestato di Eccellenza ricevuto lo scorso 14 febbraio per la categoria “Produzione riso da seme certificato” che l’Ente Nazionale Risi (Ente Nazionale di promozione e tutela del settore agricolo) ha voluto riconoscere all’azienda risicola oristanese per l’eccellenza della sua produzione di riso da seme.