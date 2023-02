“Fantasie d’Acqua”: domenica alle 11 il recital pianistico di Francesco Maria Moncher

in programma musiche di Skrjabin, Liszt, Ravel, Debussy

Domenica 26 febbraio alle 11 l’Aula Magna “Franco Oppo” del Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari, in piazza Porrino 1, ospiterà il recital pianistico di Francesco Maria Moncher dal titolo Fantasie d’Acqua.



Nato a Rovereto, docente di pianoforte al Conservatorio di Cagliari dal 2022, Francesco Maria Moncher propone un programma che sintetizza «un lungo lavoro di ricerca introspettiva artistica e musicale volta ad approfondire il rapporto tra arte e natura.

L’acqua è una fonte di ispirazione per l’uomo fin dai tempi antichi, un elemento che ha dato vita a idee artistiche di grande suggestione nella pittura come nella musica. In questo recital cercherò di raccontare, attraverso la musica, il moto delle onde del mare».

Programma musicale del concerto

Il programma musicale del concerto (prezzo del biglietto 5 euro; ingresso libero per gli allievi del Conservatorio):

Aleksandr Skrjabin: Sonata-Fantasia

Franz Liszt: Les jeux d’eau à la Villa d’Este

Maurice Ravel: Jeux d’eau; Une barque sur l’Océan; Ondine

Claude Debussy: La Cathédrale engloutie; Reflets dans l’eau; L’isle joyeuse