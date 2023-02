Il Pineta riaccende la movida: scopri gli ospiti di sabato

Sabato un’altra serata fashion al Pineta di Milano Marittima. Alla consolle Adorisio e Marco Fiori. Nel privé la vincitrice di “Star per una notte”: l’influencer piacentina Laura Thao Rossi

Aspettando il grande party di Carnevale, il Pineta Disco di Milano Marittima riparte sabato 11 febbraio per un’altra serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Porte aperte a mezzanotte con una grande proposta musicale. Alla consolle Francesco Adorisio, Elisa Viviani e Filippo Marchesini con Marco Fiori nei rituali panni del vocalist.

Nell’occasione sarà presente anche Laura Thao Rossi, influencer piacentina da quasi 70mila follower. E’ lei infatti la vincitrice settimanale del concorso “Star per una notte”. Il contest digitale che promuove una forma di bellezza più inclusiva e che mette in palio una serata da “special guest” nella più iconica discoteca di Milano Marittima.

Ex allieva della scuola di moda di Forlì, grande amante dello sport con un’esperienza da pallavolista in un team di serie C, Laura – 26 anni – è figlia di madre vietnamita e padre italo-inglese. Oggi lavora come dealer in una sala poker e, nel tempo libero, fa streaming su Twitch.

Appassionata di movida e thai-boxe (“è sul ring che ho conosciuto il mio attuale moroso”), si definisce “ambiziosa, sincera e molto sicura di se stessa”. Afferma: “Quando mi metto in testa una cosa faccio di tutto per ottenerla”.

Pineta Club

Il Pineta Club è la location ideale per calciatori, imprenditori, modelle, showgirl e vip. Una storia incredibile per un club che rappresenta quanto di meglio si possa trovare in una discoteca europea. Il design interno del Pineta è dominato da lampadari in vetro di Murano nero e un infinità di Swarovski. Le pareti sono formate da cristalli neri lucidi, i divani con stoffe lussuose e preziose ed 8 luccicanti pini che sembrano le colonne del locale.

La sala propone importanti aree tavoli dedicate al pubblico più esigente che, da anni, frequenta il Pineta. Nel piano inferiore della struttura si trovava il Pacifico Dinner (attualmente Hierbas), un elegante e raffinato ristorante considerato parte della location Pineta. La programmazione musicale della discoteca Pineta spazia tra il commerciale e l’house. Per decenni i migliori dj italiani sono stati i protagonisti artistici del locale. Dal 2011 il Pineta Club ha iniziato ad ospitare in consolle alcuni dei più famosi dj/producer internazionali.

