Il Milan ritrova la vittoria, Torino battuto per 1-0

MILANO (ITALPRESS) – Un Milan impaurito nel primo tempo ma in parte ritrovato nella ripresa vince per 1-0 contro il Torino. A decidere il match è un gran gol di testa di Giroud, che da centravanti vero firma la rete che vale i tre punti per i suoi. I granata partono meglio e al 18′ è Sanabria a provarci con un buon sinistro dal limite, che termina a lato di poco. Al 37′ è Kjaer a rischiare il pasticcio quando inciampa da ultimo uomo lasciando di fatto la palla a Sanabria, che si fa però sbarrare la strada in uscita da Tatarusanu. Si chiude sullo 0-0 un primo tempo quasi privi di emozioni, con la squadra di Pioli sempre più irriconoscibile. I padroni di casa si svegliano nella ripresa e trovano il primo guizzo al 9′, quando Giroud serve Leao dopo una rapida ripartenza ma il portoghese si vede subito addosso Milinkovic-Savic che gli chiude la porta in uscita. Due minuti più tardi, i campioni d’Italia in carica sfiorano il vantaggio quando Diaz riceve palla al limite dell’area e verticalizza per Giroud, il quale calcia di prima intenzione con il sinistro ma Milinkovic-Savic blocca in due tempi fermando la palla sulla linea. Pochi secondi dopo, si rivedono gli ospiti quando Sanabria ci prova da fuori area con la sfera che termina a lato di un soffio. Il gol è nell’aria e lo firmano i rossoneri al 17′. Hernandez crossa dalla sinistra trovando la testa di Giroud, che in torsione anticipa Djidji e infila Milinkovic-Savic nell’angolino lontano per l’1-0. Al 29′ Tonali rischia l’autorete su un colpo di testa dopo un corner di Miranchuk, ma la sfera esce di poco. Due minuti più tardi, Hernandez si divora il possibile 2-0 quando calcia fuori da ottima posizione al termine di un’azione di contropiede orchestrata da Kalulu, che aveva di fatto smarcato il connazionale con un pregevole esterno destro in profondità. Nel finale, i locali contengono gli attacchi avversari senza particolari affanni portando a casa un successo d’oro che chiude una striscia negativa fatta di tre sconfitte consecutive. In attesa delle partite delle romane, il Milan guadagna tre punti vitali per la lotta Champions salendo al terzo posto a quota 41. Il Torino va invece ko e rimane in settima posizione con 30 punti all’attivo.

