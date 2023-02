Il Gatto Mammone spettacolo teatrale della rassegna Famiglie a Teatro arrivato alla XXXIII stagione.

Si potrà assistere allo spettacolo a partire da Sabato 25 e Domenica 26 febbraio alle 18 per poi proseguire con l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna: Famiglie a teatro organizzata dalla Botte e il Cilindro.

Verrà rappresentato in scena un classico della compagnia di origine sassarese scritto da Franco Enna per la regia di Pier Paolo Conconi: “il gatto mammone”. La storia racconta le vicende di una famiglia povera composta da una madre e due sorelle, una di nome Stellina, gentile e buona come il pane appena sfornato, mentre l’altra di nome Peppina, antipatica, dispettosa e pigra come solo un gatto sa fare. Con Stefano Chessa, Luisella Conti, Alice Friggia, Bianca Maria Lay e Consuelo Pittalis scene, costumi e maschere di Luisella Conti e Nadia Imperio disegno luci Paolo Palitta, scenotecnica e fonica Michele Grandi.

CARNET E BIGLIETTI

Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. I carnet possono essere acquistati in qualsiasi momento della stagione direttamente in biglietteria i giorni di spettacolo.

Il costo dei biglietti è di € 9,00 intero e € 6,00 ridotto.

