Il Direttore Cannas presenta lo strumento di programmazione ai direttori delle Unità operative aziendali

NUORO, 28 FEBBRAIO 2021 – Prosegue il percorso di condivisione del nuovo atto aziendale della ASL n. 3 di Nuoro, definitivamente approvato dalla Regione, che i giorni scorsi è stato presentato ai Direttori delle strutture aziendali (ospedaliere e territoriali).

Nell’aula consiliare del Comune di Nuoro si è svolto un partecipatissimo e proficuo incontro tra la Direzione strategica aziendale (che Paolo Cannas ha rimarcato essere unica sebbene composta da quattro figure apicali, lanciando un messaggio di unità d’intenti:

oltre al Direttore Generale Paolo Cannas, il Direttore Amministrativo Francesco Pittalis, il Direttore Sanitario Serafino Ponti e il Direttore dei Servizi Socio Sanitari Gesuina Cherchi) e i primari e direttori dei servizi aziendali:

un faccia a faccia in cui l’Azienda ha illustrato il fondamentale strumento di governance e di pianificazione socio-sanitaria in cui sono inserite le articolazione di quella che è la ASL n. 3 di Nuoro.

Dichiarazioni

«L’Atto Aziendale appena adottato – ha spiegato Cannas –

ha come impronta un orientamento vocato alla medicina territoriale e di prossimità (e l’assistenza e la cura dei pazienti nel loro domicilio)».

«Nel nostro progetto – ha aggiunto il Direttore Generale rivolgendosi alla vasta platea di primari e direttori che hanno partecipato numerosissimi all’appuntamento – il vero valore aggiunto sono le risorse umane e, di conseguenza, voi professionisti. La vera sfida per l’ASL n. 3 di Nuoro sarà quella di non farsi trovare impreparati per la gestire della “cronicità” sul territorio. E a questo stiamo lavorando, grazie alle innovazioni della telemedicina e della tele-assistenza per PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) specifici (ricordiamo quello per lo scompenso cardiaco, per la Broncopneumopatia cronica ostruttiva – BPCO e per il diabete».

Dopo l’illustrazione delle varie articolazioni aziendali previste nel nuovo Atto aziendale, coadiuvato da “slides” immediate ed efficaci, Cannas ha elencato quelle che saranno le prossime azioni da realizzare nell’immediato:

incarichi di struttura (Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e incarichi di dipartimenti)

graduazione incarichi di tutti medici aziendali (Strutture Semplici, Incarichi di alta professionalità)

indennità di funzione del comparto (capo sala ecc.)

sviluppo edilizio e tecnologico

sviluppo dei processi clinici, logistici e della medicina di prossimità

Al termine si è innescato un interessante dibattito dove i direttori hanno avuto l’opportunità di ottenere chiarimenti su questioni specifiche.

Seguiranno altri incontri territoriali per parlare dello sviluppo dell’Atto aziendale. Si prosegue Martedì 7 con i sindaci del territorio di Sorgono al fine di avanzare l’iter conoscitivo dell’Atto aziendale.