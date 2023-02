Il concerto di Sandra Ligas apre la nuova edizione della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”

Il 25 febbraio prende il via la nuova edizione della rassegna

“Concerti a Palazzo Regio”

advertisement

che l’associazione Ennio Porrino di Elmas realizzerà al Palazzo Regio di Cagliari con l’effettuazione di 6 concerti fra febbraio e maggio 2023

Il concerto di Sandra Ligas apre la nuova edizione della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”

Sabato 25 febbraio 2023 prenderà il via, quindi, la nuova edizione della Rassegna:

“Concerti a Palazzo Regio”;

che l’Associazione Ennio Porrino di Elmas propone ormai da alcuni anni;

e che prevede l’effettuazione, fra febbraio e maggio, di 6 concerti nella Sala Consiglio del Palazzo Regio di Cagliari:

che coinvolgeranno, dunque, diversi artisti e ensemble cameristici attraverso la proposta di differenti repertori che spazieranno fra vari generi musicali.

Sabato 25 febbraio alle 19.00 verrà proposto il Concerto Vocale Strumentale

“CANTUS E SONUS DE SARDIGNA – Musica e Parole per raccontare la Sardegna”:

che vedrà protagonista, quindi, la cantante Sandra Ligas accompagnata dal trio composto da:

Jörg Neubert (violino), Daniele Cuccu (chitarra) e infine Massimo Perra (fisarmonica e percussioni).

L’appuntamento musicale sarà caratterizzato dall’esecuzione di brani del repertorio tradizionale, popolare e contemporaneo della Sardegna.

Sandra Ligas

Sandra Ligas durante la sua carriera ha avuto modo di esibirsi in importanti manifestazioni in Sardegna, in Italia ed all’estero proponendo i canti più noti della tradizione popolare sarda.

I suoi brani sono legati alla tradizione, ma allo stesso tempo elaborati, in un sodalizio di sonorità tradizionali e moderne che cerca di rispettare i parametri fondamentali che caratterizzano il canto stesso.

Attualmente vive in Germania dove porta avanti diverse attività finalizzate alla valorizzazione della cultura musicale sarda pure con l’Associazione Culturale Sardegna – Svevia “Beranu” che collabora anche con diversi enti isolani.

Il concerto

Il concerto predetto è promosso e attuato, dunque, dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas

(con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari, in collaborazione con l’Associazione Culturale Sardegna – Svevia “Beranu”),

nell’ambito dei progetti “Concerti a Palazzo Regio”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

L’ingresso al concerto è gratuito.