Il Carnevale di Bari Sardo 2023 porta la festa nel centro del paese per l’edizione numero 30. I dettagli delle sfilate.

18 e 21 febbraio e 11 marzo 2023

Il Carnevale di Bari Sardo 2023: i dettagli delle sfilate

Bari Sardo 09.02.2022 – Sfileranno per le vie del centro sfidandosi a colpi di costumi, maschere, parrucche e danze. Ci saranno i Maya, i circensi, gli spietati di Squid Game e i magnati arabi.

E ancora, numerosi costumi a piedi, e tanti, tantissimi bambini travestiti dal loro supereroe preferito.

Che siano acquistati o cuciti in casa da mani esperte e tanta fantasia, i costumi del Carnevale 2023 organizzato da Is Carristasa di Bari Sardo con i loro colori e allegria, riempiranno le strade del paese e si prestano a farsi ammirare dai tanti ospiti curiosi.

L’apertura ufficiale della festa è fissata per sabato 18 febbraio con la prima giornata. Is Feralis del 1973 alle h 15,00 daranno il via alle sfilate, insieme a loro i Kattivissimi, i Bunga Bunga,Is Feralis del ’60 saranno i protagonisti.

Con la partenza da Via Cagliari percorreranno il corso per arrivare fino a Via Vittorio Emanuele. Il lungo corteo sarà composto dai carri di Tertenia, Jerzu, Cardedu, Arzana, Tortolì che faranno omaggio al paese con la loro fantasia trasformata in costumi colorati.

Is Carristasa

Il momento più emozionante sarà quello in cui nel pieno della festa, un’atmosfera fantastica, sarà possibile realizzare che si è potuti tornare alla normalità e che nonostante la situazione pandemica appena superata, in piena sicurezza Is Carristasa hanno voluto regalare al pubblico una suggestione, un tuffo nel passato con uno sguardo di fiducia nel futuro.

Il concorso del carro più bello darà una seconda chance ai concorrenti nella seconda giornata quella del 21 febbraio che nel giorno di Martedì Grasso diventerà l’occasione di un’altra sfilata, il centro di Bari Sardo sarà percorso da un’altra prospettiva.

Per seguire il corteo a passo di danza e portarsi a casa una fotografia a ricordo del Carnevale 2023 la partenza è fissata per le h 15.00 da Corso Vittorio Emanuele, il serpentone dei carri si snoderà per il corso e arriverà fino in Via Cagliari.

La giuria

Una giuria formata da esperti in tema di arte e spettacolo, visionerà tutti i carri esprimendo un voto da 1 a 10 per diverse categorie: la più colorata, la più emozionante, la più curata nei dettagli, la più originale, la più rappresentativa del Carnevale 2023.

La somma dei voti nelle singole categorie decreterà il vincitore che si aggiudicherà un ricco premio. Chiare regole del gioco per il concorso: i carristi bariesi sono esclusi dalla competizione che incorona il carro più bello votato dalla giuria.

<< Vogliamo fare giudicare i nostri carri da una commissione qualificata e imparziale che – sottolineano i sedici soci de Is Carristasa – non si limiti alla valutazione del puro aspetto estetico dei nostri manufatti in cartapesta e dei nostri spettacoli ma anche al messaggio, alla partecipazione e al rispetto delle regole>>.

Il Carnevale di Bari Sardo l’11 marzo finirà in bellezza e si sposterà per il gran finale nel Palazzetto dello Sport. Una grande festa pensata per rianimare il paese e per la consegna dei primi premi ai carri vincitori. Sarà l’ultimo giorno in maschera del 2023, i carristi cominceranno a festeggiare alle h 23.00 e tutti gli ospiti saranno allietati dalla musica per vivere ancora l’esperienza di Carnevale unica e indimenticabile.