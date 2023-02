Il burlesque come la corrida: al Mamì arriva Glissy Ribbon

Aperte le prevendite per la serata “Le Folies” del 3 marzo dedicata alla Spagna. Sul palco il fascino gitano della performer burlesque salentina che si esibirà in uno show ispirato a Picasso.

La prossima serata de “Le Folies” sarà dedicata alle atmosfere passionali della Spagna. Lo show-live del Mamì Bistrot di Rivabella del prossimo 3 marzo (20.30) in programma nel teatrino di via Paolo Toscanelli sarà un “Espana Carnival”. La protagonista della serata sarà Glissy Ribbon, all’anagrafe Simona Solito, pittrice, modella e ballerina salentina.

Chi è Glissy Ribbon

Artista ormai affermata nel mondo del teatro di rivista, Glissy Ribbon ha dedicato la sua vita all’arte e alle sue infinite declinazioni espressive. Ha coltivato fin da giovane la passione per il glamour e ha trovato, dopo molteplici esperienze, la sua strada nella raffinata magia del burlesque. La sua ricerca artistica ha basi culturali: è, infatti, laureata in pittura. Per costruire le coreografie dei suoi spettacoli, si ispira ai più celebri maestri del pennello.

La serata del 3 marzo ispirata a Picasso

In sintonia con il mood della serata, al Mamì porterà un live ispirato alla Spagna e, in particolare, ai numerosi lavori sui tori di Pablo Picasso. Tra melodie gitane, corride e il fuoco della passione, la performer salentina porterà sul palco la violenza arcaica della tauromachia, atroce pratica di combattimento uomo-animale ancora in attività al giorno d’oggi. “Nella mia esibizione – spiega – il toro prende vita nelle vesti della Gitana durante la settimana Santa della Pasqua. E, sulle note tribali di un flamenco, il toro, la gitana e la donna sfidano il rituale di supremazia uscendone vincitrici e conquistando il dono supremo dell’immortalità”.

Vincitrice del primo premio al “Salento Burlesque Festival 2022” e al “Burlesque Factor 2022” di Roma, Glissy Ribbon è una pittrice che inonda i suoi quadri e i suoi palchi di arte ed espressività: “Ho sempre avuto la passione per il ballo – spiega – ma, col tempo, ho scoperto anche una sensualità naturale che mi ha portato a sperimentare diversi percorsi artistici. Così, anno dopo anno, ho deciso di non pormi limiti e di migliorare la mia formazione, partecipando a workshop con guest internazionali come Dirty Martini e The Chocolate Showboy”. Grazie ad una preparazione di altissimo livello, negli ultimi anni, Simona si è esibita sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa come il “Frankfurt Burlesque Festival”, il “Taormina Burlesque Festival”, il “Bologna Burlesque Days” ed il “Burlesque Factor”.

