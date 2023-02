Hotel Costez: musica e divertimento garantiti in Franciacorta

É appena andato in archivio l’ultimo fine settimana di febbraio ma è già tempo di guardare avanti. Nel primo weekend di marzo è in programma presso l’Hotel Costez di Cazzago un appuntamento imperdibile (come sempre accade quando è protagonista questo locale sito in via Sandro Pertini 2). Il sound e l’atmosfera saranno decisamente quelli giusti: venerdì in console Luca Mede (dj) e Mapez (voice); sabato Steven Nicola (dj) e Paolo Q (voice)

L’Hotel Costez è un punto di incontro molto amato da coloro i quali desiderano vivere il fine settimana con stile, tra musica, drink e cocktail. La formula “ingresso libero e consumazione facoltativa” suggella la bontà dell’offerta e amplifica il divertimento. Lo staff, sempre sorridente e professionale, è un fiore all’occhiello.

Questo locale (gestito e creato da Paolo e Francesco Battaglia) è da anni simbolo di party da vivere in compagnia, con il sorriso sulle labbra e al ritmo dei migliori dj set. Dalle 22:30 alle 3.00 del mattino vanno in scena, ogni weekend, serate ricche di musica e divertimento.

Non deve quindi stupire il successo che l’Hotel Costez sta riscuotendo in questa stagione autunno-inverno-primavera targata 2022-2023: la sua atmosfera è molto difficile da trovare in altri spazi. Musica, ritmo, stile e qualcosa di buono da bere con gli amici. Sembra una ricetta facile da replicare ma non lo è.

Hotel Costez: maggiori dettagli

331.9874644 (Alessia) Indirizzo: via Pertini 2D, Cazzago San Martino (BS) A4 Rovato

via Pertini 2D, Cazzago San Martino (BS) A4 Rovato Ingresso: riservato ai maggiorenni

