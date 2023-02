Grande folla alla Sartiglia di Oristano post pandemia: ricco il bottino, anche una stella d’oro per il Cumponidori

Dopo un minuto di raccoglimento, per commemorare i tragici fatti di Silì, con la morte di una bimba di 13 anni, accoltellata dalla madre che poi ha tentato il suicidio, la Sartiglia del Gremio di San Giovanni, inizia subito sotto buoni auspici col primo centro già alla prima discesa del capo corsa Danilo Casula, che poi farà anche un secondo centro a fine corsa, con “Su stoccu”, aggiungendo così alla stella d’argento anche quella d’oro.

Centra la stella anche il capo corsa del Gremio di San Giuseppe Giampaolo Mugheddu, nella quarta discesa, che così potrebbe anche lui aggiudicarsi quella d’oro, se farà centro anche nella Sartiglia di martedì 21.

In totale le discese sono state 81 e il bottino di ben 13 stelle complessivamente. Il terzo cavaliere a centrare il bersaglio, è stato Michael Casula alla settima discesa. Quindi, hanno fatto seguito i centri di Marco Cardias all’undicesima discesa e quella di Gianluca Manunza alla discesa numero 17. Poi è stata la volta di Graziano Pala, Alessandro Manca, Salvatore Aru, Emanuela Colombino, Francesco Serra, Alessandro Pinna e Sonia Cadeddu e per chiudere in bellezza, il tredicesimo centro ad opera di Su Cumponidori con “su stoccu”.

Adesso, martedì 21 sarà la volta del Gremio di San Giuseppe, che come da tradizione, sapendo già in anticipo il numero di stelle che bisognerà mettere in carniere, faranno di tutto per superare il bottino del Gremio di San Giovanni.