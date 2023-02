Governo, Conte “Premesse per disastro sociale, non lo permetteremo”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi tre mesi sono riusciti a contraddirsi su tutto. Salvini e Meloni erano quelli che si sgolavano per lo stop alle trivelle durante il referendum, non ci aiutano a sbloccare i crediti delle migliaia di imprenditori che aspettano e quando Meloni diceva ‘con noi la pacchia in Europa finirà’ non si è resa conto che è finita per lei e per la sua propaganda. Il Consiglio europeo ci dà la conferma che non abbiamo ottenuto nulla”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all’evento di chiusura della campagna elettorale di Donatella Bianchi per le regionali del Lazio. “Meloni ci prende in giro. Questo Governo si sta caratterizzando per la cifra dell’incoerenza, per una autonomia differenziata che se portata avanti così come è concepita spaccherà completamente il Paese. Continua solo nel segno della coerenza sulla guerra – ha aggiunto – essendo in piena continuità con Draghi e sulla guerra ai poveri tradendo già gli impegni collegati a quello che avevano preannunciato per lo stop al reddito di cittadinanza. Queste sono le premesse di un disastro sociale e noi non lo possiamo permettere”, ha concluso.

