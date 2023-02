Gli artisti fuori posto portano in scena "la guerra dei mondi" di H.G. Wells. E' la sera del 30 Ottobre 1938, sono le ore 19:57.

Gli artisti fuori posto portano in scena “la guerra dei mondi” di H.G. Wells. E’ la sera del 30 Ottobre 1938, sono le ore 19:57.

Siamo nello Studio Uno della CBS a Manhattan. Ecco “la guerra dei mondi”, scopriamola.

Orson Welles e i suoi collaboratori stanno per andare in onda con il radiodramma “War of Worlds”.

C’è un elettricità nell’aria, un’atmosfera speciale riservata a quei momenti che precedono l’apertura del sipario.

Circa ottantacinque anni dopo, più precisamente venerdì 3 Marzo 2023 alle 20.30, quel sipario si aprirà nuovamente allo Spazio Off Artisti Fuori Posto.

(via Chiara Lubich 32 a Cagliari).

E gli Artisti Fuori Posto, Piero Murenu, Alessandro Pani e Filippo Salaris, racconteranno ai microfoni le vicende narrate nel racconto “La guerra dei mondi” di H.G. Welles.

Nel 1938 la trasmissione di Orson Welles suscitò grande scalpore.

Tanto che diversi ascoltatori sintonizzati sulla CBS quella sera, credettero realmente che gli alieni fossero sbarcati nel New Jersey.

Sede spettacolo: Spazio Off Artisti Fuori Posto – via Chiara Lubich 32 , Cagliari

Giorno: 3 Marzo 2023 h 20:30

Ingresso: 8,00 € biglietto intero 5,00 € biglietto soci

Contatti: 393 8256330

Per saperne di più: https://www.artistifuoriposto.com/