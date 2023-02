Giornate di studio SIMFER Sardegna 2023. 18 febbraio Cagliari – 25 marzo Cagliari – 22 aprile Cagliari – 6 maggio Sardara – 27 maggio Cagliari

Ritornano per il decimo anno consecutivo le giornate di studio proposte dalla Società Italiana e Medicina Fisica e Riabilitativa della Sardegna (SIMFER).

Messe in archivio le edizioni degli ultimi due anni affrontati con le difficoltà legate all’infezione da SARS-CoV2 e le conseguenti riduzioni delle attività degli operatori sociosanitari, le Giornate di Studio SIMFER Sardegna 2023, appuntamento atteso sempre con interesse e attenzione da quanti operano nell’area riabilitativa si apprestano a celebrare la prima decade di vita.

Proposte con la consueta formula delle cinque distinte giornate, vere e proprie full immertion di studio, i lavori sono in programma il 18 febbraio, 25 marzo, 22 aprile al Caesar’s Hotel in Via Darwin 2/4 a Cagliari, il 6 maggio a Sardara presso le Antiche Terme in Loc. Santa Mara Acquas e si concludono di nuovo a Cagliari nella sala convegni del Caesar’s Hotel il 27 maggio.

La decima edizione

In questa decima edizione organizzata dal Gruppo Regionale SIMFER Sardegna, Diretto da Mauro Piria e con la Segreteria Scientifica composta da Giuseppe Berti, Antonio Capone, Andrea Marini, Roberta Pili, Claudio Secci e Roberto Zuncheddu, si alterneranno al tavolo dei relatori, i maggiori esperti sul campo per affrontare argomenti che spaziano dalla “Terapia Fisica”, la “Fisiatria Interventistica”, il “Linfedema” ovvero una patologia cronica a carattere evolutivo, caratterizzata da un rallentamento o da un blocco della circolazione linfatica degli arti superiori o inferiori, l’ “Osteoporosi” e per finire il “Paziente Fragile” a tutto questo si aggiungeranno approfondimenti e verifiche quale fonte necessaria di diagnosi e di definizione delle scelte terapeutiche da proporre.

<<Il continuo progresso medico scientifico. Le innovazioni tecnologiche e organizzative che coinvolgono la Medicina Fisica e Riabilitativa hanno permesso una crescita esponenziale e conquiste impensabili per la nostra disciplina – dichiara Mauro Piria Fisiatra e Segretario SIMFER Sardegna –. Basti pensare alle opportunità offerte dalla teleriabilitazione e dalla robotica. L’intervento del Fisiatra non prevede una riabilitazione neurologica, motoria dell’età evolutiva o internistica, ma una presa in carico del paziente con un approccio biopsicosociale. Che gli permetta di raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale>>.

Le giornate Simfer

Ufficialmente istituite nel 2013 le Giornate di Studio SIMFER Sardegna, aperte a medici, in particolare fisiatri soci SIMFER, e operatoti sanitari (fisioterapisti, logopedisti, tecnici ortopedici etc.) negli anni sono cresciute diventando sempre più di elevata qualità scientifica per i temi trattati e le opportunità di perfezionamento proposte ai partecipanti. In ogni giornata sono stati e vengono sempre affrontati argomenti specifici di riabilitazione con relatori scelti sempre tra i maggiori esperti nazionali e anche internazionali.

Per gli operatori della riabilitazione residenti nell’isola le Giornate di Studio si possono definire “formazione a chilometro zero” e questo è solo uno dei numerosi obbiettivi che il Gruppo SIMFER Sardegna persegue, così come rafforzare la coesione tra addetti alla riabilitazione passo questo importante per elaborare insieme strategie di lavoro utili, sia a migliorare l’assistenza, sia a rendere più snello un sistema burocratico che spesso impedisce agli operatori di portare a termine il percorso riabilitativo.

A questo proposito le Giornate di Studio SIMFER costituiscono anche un importante momento di confronto. Sia con le Istituzioni e il mondo della Politica con i quali, da anni, si dialoga con l’obbiettivo primario di cementare sempre più la collaborazione affinché si possano attivare i “Dipartimenti di Riabilitazione”, a livello regionale. Sia di un percorso riabilitativo unico che garantisca la continuità tra ospedale e territorio. L’unificazione delle diverse modalità di erogazione dell’intervento sia ospedaliero che extraospedaliero, garantirebbe ancor più l’appropriatezza e l’efficacia delle cure. Migliorerebbe l’efficienza di tutto il comparto della medicina riabilitativa, a beneficio delle esigenze dei pazienti.

Il programma

Il programma delle Giornate di Studio SIMFER Sardegna 2023 prende il via il 18 febbraio alle ore 9 al Caesar’s Hotel in Via Darwin 2/4 a Cagliari. “Update Sulle Terapie Fisiche”. <<L’influenza delle energie fisiche sulla salute del corpo umano erano note ai popoli antichi sin dal 5000 a.C.. ma oggi, grazie alle avanzate tecnologie di gestione delle energie fisiche ottenute per mezzo di sofisticate apparecchiature elettromedicali, si possono ottenere grandi benefici sul dolore, la flogosi, gli edemi, e ancora produrre un aumento del metabolismo tissutale e dei processi biologici enzimatici, la stimolazione del tono muscolare ed aumento dell’efficienza contrattile, la riduzione della rigidità articolare, con effetti duraturi nel tempo>> Dichiara il Segretario Simfer Mauro Piria.

Nella prima giornata di convegno, si analizzerà il Razionale Terapeutico che guida all’utilizzo dei mezzi fisici spaziando su. Fisica e Biofisica della luce laser infrarossa e della radiofrequenza; Dalla laser terapia alla Photo Bio Modulazione nella applicazione pratica del laser di potenza; Dalla Tecar terapia alla Elettro Bio Modulazione in radiofrequenza. E ancora Elettrostimolazione, Onde d’urto e Campi Elettromagnetici Pulsati.

Naturalmente questi strumenti devono essere utilizzati seguendo le indicazioni del Fisiatra (l’unico specialista che ha competenze per prescrivere terapie fisiche). Secondo ben precise modalità che possono migliorare le condizioni cliniche alterate o compromesse delle persone.

Il programma di studio della decima edizione delle Giornate SIMFER Sardegna 2023, proseguirà il 25 marzo 2023, nella sala convegni del Caesar’s Hotel a Cagliari sul tema “Fisiatria Interventistica E Riabilitazione Nella Patologia Muscoloscheletrica”. Sempre nella sala Convegni dell’Hotel cagliaritano, il 22 aprile 2023 sarà in programma la terza giornata di lavori con il focus su “Il Linfedema”. Per il penultimo appuntamento che affronterà l’argomento “Osteoporosi. Attualità e Prospettive Future” il lavori si spostano a Sardara il 6 maggio presso le Antiche Terme in Loc. Santa Mara Acquas. L’ultima data con le Giornate di Studio SIMFER Sardegna 2023. Si ritorna di nuovo al Caesar’s Hotel di Cagliari il 27 maggio 2023, per discutere su “Il Paziente Anziano Fragile”.