Gegia radiata risponde a Cusano Media Group: "Che vanno trovando? Ma andate a fare l'amore!"

Gegia radiata? Arriva la reazione della show-girl in esclusiva per Tag24.

Gegia radiata risponde a Cusano Media Group

Ospite abituale di Bussoletti nella sua giungla di Radio Cusano Campus, Bagheera, ha voluto spiegare la sua posizione una volta raggiunta al telefono dal cantautore.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio aveva deciso di radiarla dall’albo dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva tenuto comportamenti non accettabili nei confronti di Marco Bellavia.

La comunicazione è stata diffusa su Instagram da Veronica Satti che ha pubblicato l’esito dell’istruttoria.

Affranta? Pentita? Ecco qual è il reale stato d’animale dell’amata comica pugliese.

Gegia radiata, la puntualizzazione

“Bussoletti, allora… la parola radiata sembra bruttissima, in realtà non lo è perché io non mi sono iscritta quest’anno all’albo degli psicologi ma l’anno scorso che c’era il Covid, i teatri erano chiusi, io non avevo il fidanzato e volevo seguire i convegni.

Tra l’altro il Presidente mi ha pure detto che potevo pure risparmiarmi quei soldi perché i convegni li fanno vedere a tutti, boh. Ripeto.

Quest’anno non mi sono proprio iscritta! Perché? Perché uno si iscrive solo se vuole esercitare e io non esercito.”

Gegia radiata, la laurea in Psicologia

“Ho solo una laurea in psicologia presa a 43 anni per mio interesse ma non ho fatto i cinque anni di specializzazione che si devono fare per andare fare lo psicoterapeuta. Io non sono interessata, l’ho fatto per me.

Per capire gli altri, i mariti e fidanzati che non riuscivo a capire e n non li capisco lo stesso tutto st’accanimento che ho detto cose oscene non ha senso. Io ho parlato con Marco Bellavia e gli ho chiesto cosa gli avevo detto di osceno.

Lui mi ha detto, niente, anzi se vuoi ti scrivo una lettera alla Presidente dicendo che sei stata un’amica a me che avevo solo un momento di scompenso.”

Sui promotori dell’iniziativa

“Cosa vanno trovando? Non lo so, pare che dietro ci sia anche la figlia di Bobby Solo ma io non la conosco questa ragazza e quest’altra Alessia vanno trovando pubblicità? Ma perché non fanno l’amore come faccio io? Ma andate a fare l’amore, ma andate a favve na bella magnata, fateve un viaggio e fermateve in qualche aeroporto così trovate pure voi qualcuno di carino come è successo a me col fidanzato turco.

Insomma a me sta cosa della radiazione, è brutta la parola ma a me non me serve perché non mi sono iscritta quest’anno e mai lo farò.”

Sull’Ordine del Lazio

“Tra l’altro radiata nel Lazio? Se volessi potrei andare in Molise, in Puglia, il Basilicata… ma per favore. Non dirò nulla di più di questo e tutto il tempo libero che ho seguirò i convegni di psicologia perché mi interessa e poi farò l’amore con Mehmet perché mi piace.

Se vogliamo aggiungere qualcosa, uno viene radiato se al proprio paziente je meno lo violenta fa cose brutte ma una viene radiata perché come concorrente in una trasmissione e non come professionista ha detto cose come essere umano… Allora uno che fa il dottore non può mandare affanculo un altro per la professione che fa? Arrivederci e grazie e… godiamoci Sanremo ciao!”

Ascolta il podcast delle dichiarazioni di Gegia sulla sua radiazione dall’Ordine degli psicologi del Lazio:

https://www.radiocusanocampus.it/it/gegia-radiata-dallordine