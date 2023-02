Gary Caos e Peter Kharma: nuovo singolo “Sweet Miracle” (Italian Disco Mafia Mix)

Il nuovo singolo di Gary Caos e Peter Kharma, i dj producer italiani che hanno creato, tra gli altri, i tanti successi firmati Italian Disco Mafia, è “Sweet Miracle”. Il brano ha una melodia che colpisce ed un ritmo sinuoso. E’ in sintonia con le tendenze musicali del momento, quelle che mettono insieme suggestioni del passato musicale sempre diverse, guardando al futuro. “Siamo partiti dalla linea vocale e dalla melodia, provando a mettere insieme mondi diversi come il pop e la dance. E’ un brano attuale, ma molte influenze nella produzione le abbiamo prese dalle sonorità di qualche decennio fa”, spiegano i due artisti. Il risultato sembra funzionare, perché “Sweet Miracle” sta già riscuotendo buoni risultati, ed è entrata, ad esempio, nella Dance Top 10 di Beatport.

“Sweet Miracle”, una canzone che parla d’amore ed è perfetta sia per il dancefloor sia per radioshow e playlist, è una sorta di follow up di una elegante cover che Gary Caos e Peter Kharma hanno pubblicato da poco, dando nuova vita a “Get Down Saturday Night”, classico cantato nel 1983 da Oliver Cheetam, una canzone reinterpretata e campionata più e più volte nel corso degli anni. “Dopo tante cover e tanti brani italiani, interpretati dalla voce intensa di Antonio Mezzancella, un artista poliedrico che continua comunque a far parte del progetto Italian Disco Mafia, volevamo pubblicare un brano originale che segnasse un nuovo capitolo”, spiegano gli artisti, che in questi giorni stanno anche creando il video musicale del brano.

Il successo internazionale degli Italian Disco Mafia è infatti davvero notevole, nei paesi dell’Europa dell’Est e non solo. La loro “Buona Sera Ciao Ciao”, ad esempio, su YouTube è ormai arrivata a 24 milioni di visualizzazioni, un traguardo tra l’altro raggiunto senza particolari strategie di marketing. Non è tutto: su TikTok il brano è stato ascoltato ben 30 milioni di volte ed oltre 15.000 persone l’hanno usato per i loro video sulla piattaforma.

“Crediamo molto in questo progetto musicale, che fa divertire, ballare ed emozionare mettendo insieme sonorità diverse. Nel 2023 vogliamo provare a collaborare con artisti che hanno segnato con le loro canzoni e la loro voce la dance e non solo. Non per fare revival, ma per provare a creare nuova musica di qualità insieme”, concludono Gary Caos e Peter Kharma.

