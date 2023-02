Fuori oggi il video di “Voglio cantare a Sanremo” il nuovo inedito dei LIBEREMENTI, dal 3 febbraio in radio e in digitale

Fuori oggi il video di “Voglio cantare a Sanremo” l’inedito dei LIBEREMENTI che racconta in maniera ironica il sogno di un ragazzo di calcare l’ambito palco del festival. Firmato da Marco Agrusta frontman della band con la produzione di Olsi Arapi è pubblicato da Musica è, l’etichetta di Mimmo Mignogna. In radio e in digitale dal 3 febbraio.

“Siamo felici dopo un anno dall’uscita del nostro album, di pubblicare un nuovo singolo fresco, ironico e festoso che parla del desiderio di cantare a Sanremo. Noi che per tre anni, nel 2018, 2019 e 2020 eravamo quasi riusciti a realizzare quel sogno. – afferma Marco Agrusta – Il singolo ‘Voglio cantare a Sanremo‘ è una dedica scritta da me per tutti i ragazzi che amano sognare in grande. Proprio come abbiamo fatto noi Liberementi qualche anno fa“.

Qui il video: https://youtu.be/DrDTcB3omQ0 advertisement

“Il video – prosegue Marco Agrusta – nasce da una mia idea. E vede la regia di Gianni Giacovelli con cui abbiamo pensato di ironizzare sul mondo dei casting tanto amato dai musicisti. E così, una giovane boy band nei panni dei Liberementi si troverà ad affrontare il primo provino, sognando di calcare il tanto ambito palco dell’Ariston.”

Chi sono i Liberementi

I Liberementi sono una band della provincia tarantina composta da Marco Agrusta (voce), Gabriele Andrisani (chitarre), Walter Mignogna (tastiere), Michele Marzii (chitarre) e Andrea Semeraro (batteria). Sono ragazzi spinti dall’entusiasmo di trascrivere liberi pensieri in musica e parole, affrontando temi che circondano l’attuale mondo vissuto dai giovani. Esperienze, sonorità e contaminazioni musicali differenti danno vita quindi ad un progetto che racchiude diversi generi, mantenendo uno stampo Pop/Rock.

Nel 2018 i Liberementi avviano il lavoro di produzione del loro primo EP, e partono in tour live “IO SONO POP“, uno spettacolo che mette insieme repertorio di successi internazionali e canzoni inedite della band. Nel luglio 2018, grazie all’etichetta discografica “Musica E'” di Taranto, viene pubblicato “Il Guapo” scritto da Marco Agrusta, posizionandosi tra le top 100 della classifica delle etichette indipendenti. Il secondo brano che esce nel Novembre 2018 è “Datemi Spazio“, selezionato da Claudio Baglioni tra i finalisti scelti per l’audizione di Sanremo Giovani 2018.

A seguire l’esperienza sanremese arriva “Sto diventando Indie“, scritto da Gabriele Andrisani, selezionato per le fasi finali di Arezzo Wave. Nel Luglio 2019 esce “Odore d’estate“, la giusta composizione che accompagna le vacanze di ogni pugliese, introducendo un genere più elettronico al repertorio della band. A Novembre dello stesso anno Liberementi sono, per la seconda volta, finalisti a Sanremo giovani raccogliendo i consensi da parte del direttore artistico Amadeus.

Ad aprile 2020 viene rilasciato “Fuori è primavera“. Brano registrato a distanza durante il periodo di quarantena. E sostiene il progetto “Non da soli” di Save the Children, per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Nello stesso periodo la band sforna il singolo “Lascia i tuoi pensieri altrove – Guida e basta” con il quale partecipa al contest “Sicurezza stradale in Musica”. Nel dicembre 2021 esce “Liberementi“, il primo album omonimo con 9 brani.

Il 3 febbraio 2023 è la volta di “Voglio cantare a Sanremo“, brano che racconta, in maniera ironica, il sogno di un ragazzo di calcare il palco dell’Ariston.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui