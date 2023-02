Nella sede di Ferrovie dello Stato a Roma è stato siglato un protocollo d’intesa per rafforzare il rapporto di collaborazione con le associazioni dei consumatori. Per l’ad del gruppo Luigi Ferraris “l’accordo è un punto di ascolto essenziale per migliorare ulteriormente i servizi”.

(Fonte: ufficio stampa Ferrovie dello Stato Italiane)