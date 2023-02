Forum di geopolitica “La Penisola Coreana: Prospettive Strategiche”.

“The Korean Peninsula: Strategic Outlook”, ossia “La Penisola Coreana: Prospettive Strategiche” è il tema de The Washington Brief, che si terrà domani martedì 7 febbraio alle ore 20.00 in Italia, in livestreaming. All’incontro organizzato da “The Washington Times Foundation”, interverranno Markus Garlauskas, direttore dello Scowcroft Center’s Indo-Pacific Security Initiative ed ex funzionario del National Intelligence per la Corea del Nord; l’amb. Joseph DeTrani, già Inviato speciale per i negoziati con la Corea del Nord; il prof. Alexandre Mansourov, del Center for Security Studies, Georgetown University; e il dott. Michael Jenkins, presidente de The Washington Times Foundation.

Il forum dibatterà sulla necessità che gli strateghi di geopolitica prendano sempre in considerazione le conseguenze indesiderate delle decisioni e degli eventi.

La politica del rischio calcolato nella penisola coreana potrebbe aumentare il potenziale di ricaduta in un conflitto più ampio che includa anche la Cina. Allo stesso modo le ostilità tra la Cina e gli Stati Uniti per Taiwan potrebbero portare a un’escalation nella penisola coreana. Nel frattempo gli strateghi stanno valutando le implicazioni del conflitto tra Russia e Ucraina per l’Asia orientale. Le parole e le azioni di Kim Jong-un della Corea del Nord, che ha raddoppiato lo sviluppo dei missili nucleari, avranno come conseguenza che altre nazioni diventino potenze nucleari? Queste e altre questioni saranno affrontate da Markus Garlauskas e dal gruppo di esperti qualificati che interverranno.

The Washington Brief è un forum che prende in esame i rischi e le opportunità riguardanti la questione della Penisola coreana. Lo scopo è di favorire la pacifica riunificazione delle due Coree attraverso il contributo e la collaborazione degli esperti e degli studiosi più qualificati e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica internazionale. Questi incontri sono sponsorizzati con cadenza mensile da The Washington Times Foundation, una fondazione privata dedicata a promuovere i più alti ideali nel mondo della cultura e nell’opinione pubblica. La fondazione inoltre sostiene diverse iniziative rivolte alla risoluzione dei conflitti e allo sviluppo della pace. I forum di The Washington Brief sono trasmessi in diretta una volta al mese su YouTube e su www.washingtonbrief.org.

Per registrarsi: https://washingtonbrief.org/register