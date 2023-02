Flussio e Tinnura: 750 mila euro per l’impianto di depurazione dei reflui

Egas ha dato il via libera al progetto di ammodernamento del depuratori di Flussio e alla realizzazione di un nuovo sistema di sollevamento nel comune di Tinnura.

Cagliari, 7 febbraio 2023 – 750 mila euro per l’ammodernamento dell’impianto di depurazione di Flussio e un nuovo sistema di sollevamento dei reflui a Tinnura. L’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, ha dato il via libera (det. dir. n. 11 del 13 gennaio 2023) al progetto redatto dai tecnici di Abbanoa SpA e immediatamente appaltabile per la riqualificazione del servizio idrico e fognario nei due comuni della

Planargia.

I lavori potranno essere realizzati grazie ad un finanziamento regionale cosìcome previsto nel programma degli interventi del “Piano Regionale delle infrastrutture” e permetterà di adeguare i due impianti alle attuali norme oltre che garantire costi di gestione più contenuti e un servizio calibrato in base alle attuali esigenze della popolazione che cresce soprattutto nel periodo estivo.

Nello specifico, nel Comune di Tinnura sarà definitivamente dismesso l’attuale impianto di depurazione e verrà realizzato un nuovo sistema di sollevamento dei liquami che permetterà il conferimento direttamente nel depuratore del confinante Flussio, interessato da un massiccio intervento di revamping. L’intervento sul depuratore prevede infatti

il rinnovo delle diverse componenti dell’impianto. Ciò per rendere possibile la gestione di una maggiore portata di reflui. Inoltre sarà meno energivoro – e quindi meno oneroso – e in linea con le attuali disposizione in materia ambientale.

Un unico impianto, quindi, che servirà le due cittadine confinanti con un servizio all’avanguardia e sostenibile.

Il Presidente di Egas Fabio Albieri: “Si tratta di un intervento che le due comunità della Planargia attendevano da tempo e che permetterà

ai due centri di avere un servizio ammodernato ed ecologico”.

Ufficio Stampa Egas

